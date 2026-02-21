FCAS ili F-35: Je li Berlin prisiljen birati?

Iako su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron vodili opsežne razgovore kako bi ubrzali napredak, Merz je u srijedu sugerirao da bi Njemačka mogla u potpunosti odustati od projekta, rekavši da Francuska, kao nuklearna sila, ima "drugačije potrebe“ od Njemačke i Španjolske.