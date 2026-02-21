Njemačka se ponovno naoružava s obnovljenim naglaskom na kupnju europske opreme. No, budući da je njemačko-francusko-španjolski projekt borbenog zrakoplova FCAS u zastoju, ima li Berlin uopće stvarnu alternativu osim američkog F-35?
Njemačka ne planira kupiti dodatne borbene zrakoplove F-35, potvrdio je glasnogovornik njemačkog Ministarstva obrane za Euronews, odbacivši ranija izvješća prema kojima bi Berlin mogao zatražiti još američkih zrakoplova kako bi nadoknadio kašnjenja u njemačko-francusko-španjolskom projektu Future Combat Air System (FCAS).
Iako su nagađanja sugerirala da bi dodatna nabava F-35 mogla premostiti mogući jaz u sposobnostima uslijed očitog zastoja u europskom trilateralnom programu, ministarstvo je pojasnilo zaEuronews da ne postoje "konkretni“ niti "politički“ planovi za takvu kupnju.
FCAS ili F-35: Je li Berlin prisiljen birati?
Njemačka, Francuska i Španjolska već gotovo desetljeće rade na sustavu Future Combat Air System (FCAS) kako bi do 2040. zamijenile zrakoplove Eurofighter i Rafale.
Program je zapao u zastoj zbog nesuglasica između Airbusa i Dassaulta, pri čemu potonji tvrdi da bi po potrebi mogao samostalno izgraditi zrakoplov te traži da većina radne snage bude smještena u Francuskoj.
Iako su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron vodili opsežne razgovore kako bi ubrzali napredak, Merz je u srijedu sugerirao da bi Njemačka mogla u potpunosti odustati od projekta, rekavši da Francuska, kao nuklearna sila, ima "drugačije potrebe“ od Njemačke i Španjolske.
Macron je branio projekt tijekom svog posjeta Indiji, naglasivši da Europi treba jedan zajednički borbeni zrakoplov.
"Mi Europljani, ako razumijemo smjer u kojem nas povijest vodi, imamo interes standardizirati, pojednostaviti i stoga imati zajednički model“, rekao je francuski predsjednik.
Odluka se očekuje do kraja ovog mjeseca. Ako FCAS bude napušten, Francuska bi mogla proizvesti zrakoplov "prilično brzo, jer joj je u ovoj fazi vjerojatno potreban samostalno“, rekao je za Euronews Luigi Scazzieri, viši analitičar politika pri Institutu Europske unije za sigurnosne studije (EUISS).
Berlin, dodao je Scazzieri, ima nekoliko opcija: razviti vlastiti borbeni zrakoplov — što on smatra "vrlo malo vjerojatnim“ — pridružiti se britansko-talijansko-japanskom programu Global Combat Air Programme (GCAP) ili kupiti dodatne američke F-35.
Scazzieri je također istaknuo da "trenutačno na tržištu ne postoji europski ekvivalent F-35“.
U ožujku 2022., za vrijeme predsjedništva Joea Bidena, Berlin je odlučio kupiti 35 zrakoplova Lockheed Martin F-35 kako bi zamijenio zastarjelu flotu Tornada Bundeswehra. Od tada se administracija promijenila - ne samo kadrovski, nego i u retorici.
Otkako je prije nešto više od godinu dana po drugi put preuzeo dužnost, američki predsjednik Donald Trump stavio je europske saveznike pod pritisak, potaknuvši pitanja ostaje li SAD pouzdan partner u NATO-u.
Ta neizvjesnost potaknula je raspravu u Njemačkoj i navela vladu da se sve više okreće europskoj ili domaćoj obrambenoj proizvodnji u sklopu šireg programa ponovnog naoružavanja.
