FOTO / Evakuacija u Davosu: Požar u zgradi u kojoj je Trump održao govor

U Kongresnom centru u Davosu je tijekom Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) aktiviran protupožarni alarm. U tom se trenutku u zgradi nalazio i američki predsjednik Donald Trump.
Oglas
Glasnogovornik kantonalne policije Graubündena rekao je da još nije poznato što je točno izazvalo incident, ali jest da se osjetio neobičan miris i da je došlo do manjeg požara u jednom dijelu zgrade, prenosi Daily Mail.
Trump je u Kongresnom centru ranije tijekom dana održao govor i napustio ga oko sat vremena prije požara.
🚨 BREAKING — DAVOS UNDER FIRE— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 21, 2026
Reports say the WEF conference centre has been EVACUATED amid an emergency response.
Firefighters everywhere. Helicopters overhead. Local media cite a fire at a nearby hotel.
LA7 reporter on scene: “It’s full of firefighters… this is an… pic.twitter.com/CuEieomSqy
Policija je priopćila da nema ozlijeđenih, a na teren su za svaki slučaj upućeni dodatni vatrogasci, policija i hitna pomoć, s obzirom na pojačane sigurnosne mjere tijekom foruma.
To je druga izvanredna situacija povezana s požarom u Davosu. Prema navodima policije, zapalio se i štand za fondue u blizini hotela, zbog čega su gosti privremeno evakuirani. Ni u tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas