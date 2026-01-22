Oglas

"ČUDAN MIRIS"

FOTO / Evakuacija u Davosu: Požar u zgradi u kojoj je Trump održao govor

N1 Info
22. sij. 2026. 07:40
Donald Trump
AFP / MANDEL NGAN

U Kongresnom centru u Davosu je tijekom Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) aktiviran protupožarni alarm. U tom se trenutku u zgradi nalazio i američki predsjednik Donald Trump.

Glasnogovornik kantonalne policije Graubündena rekao je da još nije poznato što je točno izazvalo incident, ali jest da se osjetio neobičan miris i da je došlo do manjeg požara u jednom dijelu zgrade, prenosi Daily Mail.

Trump je u Kongresnom centru ranije tijekom dana održao govor i napustio ga oko sat vremena prije požara.

Policija je priopćila da nema ozlijeđenih, a na teren su za svaki slučaj upućeni dodatni vatrogasci, policija i hitna pomoć, s obzirom na pojačane sigurnosne mjere tijekom foruma.

To je druga izvanredna situacija povezana s požarom u Davosu. Prema navodima policije, zapalio se i štand za fondue u blizini hotela, zbog čega su gosti privremeno evakuirani. Ni u tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

