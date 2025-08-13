Što Putin očekuje od sastanka s Trumpom? "Oduvijek je želio da odlučuju o sudbini svijeta"

Ruski oporbeni političar Dmitrij Gudkov, koji živi u egzilu, kaže da će sastanak na Aljasci biti i jedinstvena prilika za Putina da se rukuje s vođom zapadnog svijeta. To je, prema njegovom mišljenju, nešto što Putin ne želi propustiti. „Za Putina je sama činjenica da ima priliku susresti se s Trumpom ogroman plus. Trump u biti legitimira ratnog zločinca i daje mu pravo da sudjeluje u pregovorima sa Zapadom“, kaže Gudkov. Da nije Trumpa, dodaje, nitko ne bi pregovarao s Putinom.