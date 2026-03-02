GRIGORY SYSOYEV / AFP

Moskva je u ponedjeljak poručila da je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim vodstvom nakon onoga što je opisala kao „otvorenu agresiju” na Teheran, izražavajući duboko razočaranje razvojem događaja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je osudio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija kao „cinično” ubojstvo. Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države i Izrael da su Bliski istok gurnuli „u ponor nekontrolirane eskalacije”, prenosi ynet.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva analizira situaciju i donosi vlastite zaključke nakon što je Washington pokrenuo napade na Iran, unatoč, kako Rusija smatra, obećavajućim pregovorima.

„Što se tiče pregovora koje je Oman posredovao između Sjedinjenih Država i Irana, svakako možemo izraziti duboko razočaranje što se, unatoč izvješćima o značajnom napretku u tim pregovorima, situacija ipak pogoršala i prerasla u otvorenu agresiju”, rekao je Peskov novinarima.

Naveo je da bi Putin kasnije u ponedjeljak trebao održati međunarodni telefonski razgovor vezan uz Iran, ali nije otkrio s kim.

„U stalnom smo kontaktu s iranskim vodstvom i raspravljamo o situaciji u toj zemlji”, rekao je Peskov. „Istodobno nastavljamo dijalog s čelnicima zemalja pogođenih sukobom, uključujući države Perzijskog zaljeva.”

