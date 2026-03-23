FOTO, VIDEO / Trump odgađa napade na iranske elektrane nakon "produktivnih” razgovora

Ne postoji „nikakva procjena” da Iran cilja Ujedinjeno Kraljevstvo projektilima, rekao je Keir Starmer, prenosi Sky.

Na pitanje nalazi li se UK unutar dometa nakon pokušaja napada na Diego Garciju, premijer je rekao: „Stalno provodimo procjene kako bismo osigurali našu sigurnost i nema nikakve procjene da smo na taj način meta.

No, naravno, moj je posao osigurati da su britanski interesi i britanski životi uvijek na prvom mjestu.”

Britanski premijer rekao je da je potrebna „deeskalacija”.

„Zato smo prošli tjedan imali izjavu više zemalja o tome što trebamo učiniti u vezi s Hormuškim tjesnacem, što očito zahtijeva pažljivu koordinaciju i održiv plan.

No vrlo je važno da branimo svoje interese i živote britanskih građana, ali bez uvlačenja u rat, i to je jasna linija koju sam postavio.”