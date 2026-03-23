FOTO, VIDEO / Trump odgađa napade na iranske elektrane nakon "produktivnih” razgovora

Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
12:12
prije 9 min.
Trump: SAD odgađa napade na Iran nakon „vrlo dobrih i produktivnih” razgovora
Donald Trump rekao je da je naložio američkoj vojsci da odgodi „sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu” nakon dva dana „vrlo dobrih i produktivnih razgovora” s Iranom.
Pišući na platformi Truth Social, američki predsjednik naveo je da će stanka trajati pet dana te da ovisi o „uspjehu tekućih sastanaka i razgovora”.
Washington i Teheran održali su razgovore „o potpunom i konačnom rješenju naših neprijateljstava na Bliskom istoku”, rekao je Trump.
To dolazi nakon što je Trump Iranu postavio ultimatum, poručivši da će SAD „sravniti sa zemljom” njegove elektrane ako u roku od 48 sati ne okonča svoju de facto blokadu Hormuškog tjesnaca – rok koji je trebao isteći kasnije danas.
12:09
prije 12 min.
„Kao što smo učinili u Gazi”: Izraelski ministar obrane kaže da je IDF dobio nalog za rušenje kuća u Libanonu
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u nedjelju da će, prema njegovim i naredbama premijera Benjamina Netanyahua, IDF ubrzati rušenje libanonskih kuća u selima na prvoj liniji duž granice, „u skladu s modelom koji smo primijenili u Rafahu i Beit Hanounu u Gazi”, koji su u velikoj mjeri sravnjeni, piše Haaretz.
Dodao je da će IDF uništiti sve mostove južno od rijeke Litani „koji se koriste za terorističke aktivnosti Hezbollaha”.
Katz je rekao da IDF nastavlja kopnenu ofenzivu u Libanonu „punom snagom” te da će nastaviti omogućavati evakuaciju stanovnika južnog Libanona sjeverno od rijeke Litani.
11:45
prije 35 min.
Evakuirana zračna luka Ben Gurion u Izraelu
Izraelski mediji izvještavaju da su putnici u zračnoj luci Ben Gurion u Tel Avivu evakuirani u skloništa nakon što su se oglasile sirene zbog lansiranja projektila iz Irana.
Kanal 12 izvijestio je da su se u središnjem Izraelu čule eksplozije tijekom pokušaja presretanja nadolazećeg projektila. Svi putnici u zračnoj luci Ben Gurion premješteni su u skloništa nakon uzbuna, navodi televizija.
List Haaretz tvrdi da je projektil možda nosio kasetno streljivo.
U odvojenom napadu, dnevni list Israel Hayom izvijestio je da su krhotine projektila oštetile zgradu u južnom gradu Aškelonu. List dodaje da su fragmenti pali i u ilegalno naselje Yad Mordechai na jugu Izraela, bez ozlijeđenih ili materijalne štete.
11:16
prije 1h
Izraelska vojska potvrdila da je civil poginuo u prijateljskoj vatri
Al Jazeera prenosi da je istraga zaključila kako je izraelski državljanin poginuo u prijateljskoj vatri, a ne u napadu Hezbolaha iz Libanona.
Sada je izraelska vojska potvrdila da je Ofer Moskowitz poginuo od topničke vatre koju je vojska ispalila kao potporu izraelskim vojnicima koji djeluju u južnom Libanonu.
Vojska je zaključila da su se tijekom incidenta pojavili brojni „ozbiljni operativni propusti i pogreške” u planiranju i izvršenju paljbe, navodi se u priopćenju. „Granate su ispaljene pod pogrešnim kutom i ne u skladu s procedurama”, stoji u priopćenju.
„Kao rezultat toga, pet granata pogodilo je greben Misgav Am umjesto neprijateljskih ciljeva”, dodaje se.
11:01
prije 1h
FOTO, VIDEO / Otrovni oblak nad gradom, ugroženo zdravlje milijuna ljudi: "Ovi simptomi mogli bi biti samo početak..."
Stanovnici prijavljuju glavobolje, iritacije očiju i kože te poteškoće s disanjem, dok su izraelska bombardiranja prekrila Teheran zagađivačima.
10:55
prije 1h
Nema procjene da Iran cilja Ujedinjeno Kraljevstvo, kaže Starmer
Ne postoji „nikakva procjena” da Iran cilja Ujedinjeno Kraljevstvo projektilima, rekao je Keir Starmer, prenosi Sky.
Na pitanje nalazi li se UK unutar dometa nakon pokušaja napada na Diego Garciju, premijer je rekao: „Stalno provodimo procjene kako bismo osigurali našu sigurnost i nema nikakve procjene da smo na taj način meta.
No, naravno, moj je posao osigurati da su britanski interesi i britanski životi uvijek na prvom mjestu.”
Britanski premijer rekao je da je potrebna „deeskalacija”.
„Zato smo prošli tjedan imali izjavu više zemalja o tome što trebamo učiniti u vezi s Hormuškim tjesnacem, što očito zahtijeva pažljivu koordinaciju i održiv plan.
No vrlo je važno da branimo svoje interese i živote britanskih građana, ali bez uvlačenja u rat, i to je jasna linija koju sam postavio.”
10:48
prije 1h
Kako će sukob na Bliskom istoku utjecati na hrvatski turizam? "Mnogi će odustati od putovanja"
Glavni ekonomist Hrvatske narodne banke Vedran Šošić u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao je posljednje makroekonomske projekcije HNB-a, rast inflacije i usporavanje rasta gospodarstva zbog sukoba na Bliskom istoku.
10:47
prije 1h
VIDEO / Čelist svirao na poprištu izraelskih udara u Bejrutu
Mahdi Al Sahily (35) svira violončelo na mjestima bombardiranja u Bejrutu nakon kontinuiranih izraelskih zračnih napada na libanonsku prijestolnicu.
Rekao je da skladba Andantino sovjetsko-armenskog skladatelja Arama Hačaturjana odražava njegove osjećaje prema ratu.
10:37
prije 1h
Izraelski doseljenici zapalili kuće i automobile u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali
Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je o napadima na najmanje šest sela, dok je izraelska vojska priopćila da je reagirala na svoje civile koji su provodili „paljevine”.
10:28
prije 1h
Iran prijeti miniranjem cijelog Perzijskog zaljeva u slučaju kopnene invazije
Iransko vijeće za obranu zaprijetilo je postavljanjem morskih mina diljem cijelog Perzijskog zaljeva ako Sjedinjene Države pokrenu invaziju, prenosi Sky News.
Prema američkom portalu Axios, Washington razmatra planove za zauzimanje ili blokadu iranskog otoka Hark, glavnog izvoznog čvorišta nafte, kako bi izvršio pritisak na Teheran da ponovno otvori Hormuški tjesnac.
„Svaki pokušaj neprijatelja da cilja iransku obalu ili otoke prirodno će, u skladu s ustaljenom vojnom praksom, dovesti do miniranja svih pristupnih pravaca… u Perzijskom zaljevu i duž obale”, navodi se u priopćenju vijeća.
„U tom slučaju cijeli će Zaljev praktički dugo biti u situaciji sličnoj onoj u Hormuškom tjesnacu… ne treba zaboraviti neuspjeh više od 100 minolovaca 1980-ih u uklanjanju nekoliko morskih mina.”
