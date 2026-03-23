Oglas

UŽIVO

24. dan rata

FOTO, VIDEO / Trump odgađa napade na iranske elektrane nakon "produktivnih” razgovora

author author
N1 Info , Hina
|
23. ožu. 2026. 07:47
>
12:15
Members of a Red Crescent rescue team work at a building that was damaged by a strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 21, 2026.
Reuters/Alaa Al-Marjani

Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.

Oglas

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.

"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.

Rat u Iranu
Iranian missiles fly towards Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, March 23, 2026. Picture taken with a long exposure. REUTERS/Mussa Qawasma
Pogledajte Galeriju
Live blog header

28 Objava

12:12

prije 9 min.

Trump: SAD odgađa napade na Iran nakon „vrlo dobrih i produktivnih” razgovora

Donald Trump rekao je da je naložio američkoj vojsci da odgodi „sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu” nakon dva dana „vrlo dobrih i produktivnih razgovora” s Iranom.

Pišući na platformi Truth Social, američki predsjednik naveo je da će stanka trajati pet dana te da ovisi o „uspjehu tekućih sastanaka i razgovora”.

trump truth social
Truth Social

Washington i Teheran održali su razgovore „o potpunom i konačnom rješenju naših neprijateljstava na Bliskom istoku”, rekao je Trump.

To dolazi nakon što je Trump Iranu postavio ultimatum, poručivši da će SAD „sravniti sa zemljom” njegove elektrane ako u roku od 48 sati ne okonča svoju de facto blokadu Hormuškog tjesnaca – rok koji je trebao isteći kasnije danas.

12:09

prije 12 min.

„Kao što smo učinili u Gazi”: Izraelski ministar obrane kaže da je IDF dobio nalog za rušenje kuća u Libanonu

Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u nedjelju da će, prema njegovim i naredbama premijera Benjamina Netanyahua, IDF ubrzati rušenje libanonskih kuća u selima na prvoj liniji duž granice, „u skladu s modelom koji smo primijenili u Rafahu i Beit Hanounu u Gazi”, koji su u velikoj mjeri sravnjeni, piše Haaretz.

Smoke rises after an Israeli strike on a bridge, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, near Qasmiyeh, Lebanon, March 22, 2026.
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Dodao je da će IDF uništiti sve mostove južno od rijeke Litani „koji se koriste za terorističke aktivnosti Hezbollaha”.

Katz je rekao da IDF nastavlja kopnenu ofenzivu u Libanonu „punom snagom” te da će nastaviti omogućavati evakuaciju stanovnika južnog Libanona sjeverno od rijeke Litani.

11:45

prije 35 min.

Evakuirana zračna luka Ben Gurion u Izraelu

Izraelski mediji izvještavaju da su putnici u zračnoj luci Ben Gurion u Tel Avivu evakuirani u skloništa nakon što su se oglasile sirene zbog lansiranja projektila iz Irana.

Kanal 12 izvijestio je da su se u središnjem Izraelu čule eksplozije tijekom pokušaja presretanja nadolazećeg projektila. Svi putnici u zračnoj luci Ben Gurion premješteni su u skloništa nakon uzbuna, navodi televizija.

List Haaretz tvrdi da je projektil možda nosio kasetno streljivo.

U odvojenom napadu, dnevni list Israel Hayom izvijestio je da su krhotine projektila oštetile zgradu u južnom gradu Aškelonu. List dodaje da su fragmenti pali i u ilegalno naselje Yad Mordechai na jugu Izraela, bez ozlijeđenih ili materijalne štete.

11:16

prije 1h

Izraelska vojska potvrdila da je civil poginuo u prijateljskoj vatri

Al Jazeera prenosi da je istraga zaključila kako je izraelski državljanin poginuo u prijateljskoj vatri, a ne u napadu Hezbolaha iz Libanona.

Sada je izraelska vojska potvrdila da je Ofer Moskowitz poginuo od topničke vatre koju je vojska ispalila kao potporu izraelskim vojnicima koji djeluju u južnom Libanonu.

Vojska je zaključila da su se tijekom incidenta pojavili brojni „ozbiljni operativni propusti i pogreške” u planiranju i izvršenju paljbe, navodi se u priopćenju. „Granate su ispaljene pod pogrešnim kutom i ne u skladu s procedurama”, stoji u priopćenju.

„Kao rezultat toga, pet granata pogodilo je greben Misgav Am umjesto neprijateljskih ciljeva”, dodaje se.

11:01

prije 1h

FOTO, VIDEO / Otrovni oblak nad gradom, ugroženo zdravlje milijuna ljudi: "Ovi simptomi mogli bi biti samo početak..."

Stanovnici prijavljuju glavobolje, iritacije očiju i kože te poteškoće s disanjem, dok su izraelska bombardiranja prekrila Teheran zagađivačima.

Smoke continues to rise after a reported strike on fuel tanks in an oil refinery, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 8, 2026.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Opširnije OVDJE.

10:55

prije 1h

Nema procjene da Iran cilja Ujedinjeno Kraljevstvo, kaže Starmer

Ne postoji „nikakva procjena” da Iran cilja Ujedinjeno Kraljevstvo projektilima, rekao je Keir Starmer, prenosi Sky.

Na pitanje nalazi li se UK unutar dometa nakon pokušaja napada na Diego Garciju, premijer je rekao: „Stalno provodimo procjene kako bismo osigurali našu sigurnost i nema nikakve procjene da smo na taj način meta.

No, naravno, moj je posao osigurati da su britanski interesi i britanski životi uvijek na prvom mjestu.”

Britanski premijer rekao je da je potrebna „deeskalacija”.

„Zato smo prošli tjedan imali izjavu više zemalja o tome što trebamo učiniti u vezi s Hormuškim tjesnacem, što očito zahtijeva pažljivu koordinaciju i održiv plan.

No vrlo je važno da branimo svoje interese i živote britanskih građana, ali bez uvlačenja u rat, i to je jasna linija koju sam postavio.”

10:48

prije 1h

Kako će sukob na Bliskom istoku utjecati na hrvatski turizam? "Mnogi će odustati od putovanja"

Glavni ekonomist Hrvatske narodne banke Vedran Šošić u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao je posljednje makroekonomske projekcije HNB-a, rast inflacije i usporavanje rasta gospodarstva zbog sukoba na Bliskom istoku.

Screenshot N1
N1

Opširnije OVDJE.

10:47

prije 1h

VIDEO / Čelist svirao na poprištu izraelskih udara u Bejrutu

Mahdi Al Sahily (35) svira violončelo na mjestima bombardiranja u Bejrutu nakon kontinuiranih izraelskih zračnih napada na libanonsku prijestolnicu.

Rekao je da skladba Andantino sovjetsko-armenskog skladatelja Arama Hačaturjana odražava njegove osjećaje prema ratu.

10:37

prije 1h

Izraelski doseljenici zapalili kuće i automobile u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali

Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je o napadima na najmanje šest sela, dok je izraelska vojska priopćila da je reagirala na svoje civile koji su provodili „paljevine”.

10:28

prije 1h

Iran prijeti miniranjem cijelog Perzijskog zaljeva u slučaju kopnene invazije

Iransko vijeće za obranu zaprijetilo je postavljanjem morskih mina diljem cijelog Perzijskog zaljeva ako Sjedinjene Države pokrenu invaziju, prenosi Sky News.

Prema američkom portalu Axios, Washington razmatra planove za zauzimanje ili blokadu iranskog otoka Hark, glavnog izvoznog čvorišta nafte, kako bi izvršio pritisak na Teheran da ponovno otvori Hormuški tjesnac.

„Svaki pokušaj neprijatelja da cilja iransku obalu ili otoke prirodno će, u skladu s ustaljenom vojnom praksom, dovesti do miniranja svih pristupnih pravaca… u Perzijskom zaljevu i duž obale”, navodi se u priopćenju vijeća.

„U tom slučaju cijeli će Zaljev praktički dugo biti u situaciji sličnoj onoj u Hormuškom tjesnacu… ne treba zaboraviti neuspjeh više od 100 minolovaca 1980-ih u uklanjanju nekoliko morskih mina.”

Teme
Iran Izrael Rat na Bliskom istoku Rat u Iranu SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (8)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (8)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ