zaštićeni spomenik
FOTO, VIDEO / Oštećena slavna palača Golestan u Teheranu
U noćnom napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na trg Arg u središtu Teherana oštećeni su dijelovi palače Golestan, jedinog lokaliteta u glavnom gradu upisanog na UNESCO-v Popis svjetske baštine.
Oštećeni su dijelove palače, uključujući drvena vrata, tradicionalne perzijske prozore poznate kao orsi te dijelove s ukrasnim zrcalima.
Ministar kulturne baštine, turizma i rukotvorina Seyed Reza Salehi Amiri najavio je da će o incidentu biti sastavljeno izvješće za UNESCO te je podsjetio da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.
Palača Golestan povijesni je kompleks zgrada i vrtova čija izgradnja datira iz vremena vladavine šaha Tahmaspa I. iz safavidske dinastije. Tijekom razdoblja dinastije Zand palača je nakratko služila kao rezidencija Karima Kana, a u kadžarskom razdoblju znatno je proširena kako bi smjestila kraljevsku obitelj u novoj prijestolnici, piše Wana.
Damage to UNESCO-listed Golestan Palace has been reported following recent U.S. and Zionist regime attacks. Cultural Heritage Minister Seyed Reza Salehi Amiri visited the site, as officials assessed the impact on this historic landmark.#iran https://t.co/OdBZ0bXcHc pic.twitter.com/hFOdvSufxz— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 2, 2026
Reagirao UNESCO
UNESCO je izrazio zabrinutost zbog zaštite mjesta kulturne baštine usred eskalacije nasilja na Bliskom istoku.
Istaknuli su da i dalje pomno prate stanje kulturne baštine u zemlji i diljem regije, s ciljem osiguranja njezine zaštite: "U tu svrhu, Organizacija je svim uključenim stranama priopćila geografske koordinate mjesta na Popisu svjetske baštine, kao i onih od nacionalnog značaja, kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta."
UNESCO podsjeća da su kulturna dobra zaštićena međunarodnim pravom, posebno Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954., uključujući njezin mehanizam pojačane zaštite, kao i Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine.
Golestan Palace, a sparkling wonder in the center of Tehran, Iran.— Muse (@xmuse_) January 8, 2026
A UNESCO Site with some of the most beautiful mirror mosaics from floor to ceiling ✨ pic.twitter.com/ZSfosR75Iv
