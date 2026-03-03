Oglas

zaštićeni spomenik

FOTO, VIDEO / Oštećena slavna palača Golestan u Teheranu

N1 Info
03. ožu. 2026. 08:37
palača Golestan
Iranska vlada

U noćnom napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na trg Arg u središtu Teherana oštećeni su dijelovi palače Golestan, jedinog lokaliteta u glavnom gradu upisanog na UNESCO-v Popis svjetske baštine.

Oštećeni su dijelove palače, uključujući drvena vrata, tradicionalne perzijske prozore poznate kao orsi te dijelove s ukrasnim zrcalima.

palača Golestan
Ministar kulturne baštine, turizma i rukotvorina Seyed Reza Salehi Amiri najavio je da će o incidentu biti sastavljeno izvješće za UNESCO te je podsjetio da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.

Palača Golestan povijesni je kompleks zgrada i vrtova čija izgradnja datira iz vremena vladavine šaha Tahmaspa I. iz safavidske dinastije. Tijekom razdoblja dinastije Zand palača je nakratko služila kao rezidencija Karima Kana, a u kadžarskom razdoblju znatno je proširena kako bi smjestila kraljevsku obitelj u novoj prijestolnici, piše Wana.

Reagirao UNESCO

UNESCO je izrazio zabrinutost zbog zaštite mjesta kulturne baštine usred eskalacije nasilja na Bliskom istoku.

Istaknuli su da i dalje pomno prate stanje kulturne baštine u zemlji i diljem regije, s ciljem osiguranja njezine zaštite: "U tu svrhu, Organizacija je svim uključenim stranama priopćila geografske koordinate mjesta na Popisu svjetske baštine, kao i onih od nacionalnog značaja, kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta."

UNESCO podsjeća da su kulturna dobra zaštićena međunarodnim pravom, posebno Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954., uključujući njezin mehanizam pojačane zaštite, kao i Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine.

Napad na Iran pratimo OVDJE.

