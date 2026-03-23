MAPA / Ovo su potvrđeni udari u Iranu i široj regiji

Američki think-tank iz Washington DC-ja, Institute for the Study of War, objavio je detaljno izvješće o dosad zabilježenim udarima s obje zaraćene strane na Bliskom istoku.
Oglas
Američke snage nastavile su provoditi zračne napade usmjerene na iranska postrojenja za proizvodnju i skladištenje projektila. Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) objavilo je 22. ožujka satelitske snimke od 7. ožujka koje prikazuju štetu od zračnih napada na postrojenje za sklapanje balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa Kuh-e Barjamali u Iranu, piše ISW.
Izraelske obrambene snage (IDF) također su 22. ožujka potvrdile da su pogodile lokaciju Ministarstva obrane i logistike oružanih snaga istočno od Teherana, vjerojatno u Zrakoplovnom kompleksu Khojir. IDF je također potvrdio da je 22. ožujka pogodio bazu Artesha koja se koristi za obuku osoblja i skladištenje projektila na jugozapadu Teherana, kao i postrojenje za proizvodnju oružja Zrakoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde (IRGC) zapadno od Teherana.
IDF je 22. ožujka nastavio napade na institucije unutarnje sigurnosti i osoblje u Teheranu. Geolocirane snimke objavljene 21. ožujka pokazale su štetu na sjedištu Snaga za provođenje zakona (LEC) pokrajine Fars u Širazu. IDF je to sjedište pogodio 17. ožujka.
S druge strane, Iran nastavlja lansirati projektile s kasetnim streljivom usmjerene na naseljena područja u Izraelu, vjerojatno s ciljem maksimalnog razaranja i zastrašivanja izraelskog civilnog stanovništva.
Dva iranska balistička projektila pogodila su gradove na jugu Izraela i ozlijedila gotovo 200 ljudi 21. ožujka. Projektili su pogodili Dimonu i Arad u pustinji Negev. IDF nije uspio presresti ta dva projektila zbog „različitih i nepovezanih okolnosti”.
Zaljevske države presrele su najmanje 55 dronova i devet projektila iz Irana od posljednjeg vremenskog presjeka podataka ISW-CTP-a, no ISW-CTP do trenutka pisanja nije zabilježio potvrđene udare na ključnu infrastrukturu u Zaljevu niti u naseljenim područjima.
Sve informacije o ratu u Iranu možete pratiti OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas