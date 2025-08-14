U WASHINGTON D.C.-JU
FOTO, VIDEO / Preuzeo policiju, Nacionalna garda na ulicama: Što Trump može napraviti iduće?
Predsjednik SAD-a Donald Trump ovaj je tjedan iskoristio posebne ovlasti nad glavnim gradom kako bi preuzeo kontrolu nad gradskom policijom, poslao Nacionalnu gardu i uveo stotine saveznih agenata na ulice Washingtona.
Službeno, cilj mu je borba protiv kriminala, iako službeni podaci pokazuju da stopa nasilnog kriminala pada, a prošle je godine bila na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.
"I don't want to call a national emergency. If I have to, I will."
President Trump said that his administration will be asking for "long-term extensions" on federal control of the Washington, D.C., police department from Congress.
https://t.co/HPKh0qG8lj pic.twitter.com/GCMeGUQZRi
Ovo je prvi put da je američki predsjednik Donald Trump iskoristio proglašeno izvanredno stanje kako bi preuzeo nadzor nad Metropolitanskom policijom, što je gradonačelnica Muriel Bowser nazvala “uznemirujućim”, iako zakon to dopušta, javlja NYT.
This is sad.— Christopher Webb (@cwebbonline) August 13, 2025
New video shows FBI, MPD, and DEA agents patrolling the streets of the Georgetown neighborhoods of Washington, DC, like it’s some kind of war zone.
This isn’t a “crime emergency” — it’s pure political theater by Trump. pic.twitter.com/to4bpemRox
Prema Zakonu o kućnoj upravi (Home Rule Act) iz 1973., predsjednik može privremeno preuzeti kontrolu nad policijom D.C.-a – najdulje 30 dana, nakon čega Kongres odlučuje o produljenju. Trump je već najavio da će tražiti takvo produljenje.
Potez je uslijedio nakon što je prošlog tjedna napadnut Edward Coristine, visoki službenik u njegovoj administraciji. Od petka je u grad stiglo oko 500 saveznih agenata, a u utorak su se pridružile i trupe Nacionalne garde, prvi put nakon prosvjeda 2020. godine.
Iako savezni agenti nemaju ovlasti za uhićenja zbog manjih prekršaja, Trumpova administracija tvrdi da mogu zadržati počinitelje dok ne stigne lokalna policija. Nacionalna garda nema ovlasti za uhićenja, a upotreba vojske u civilnim poslovima ograničena je Ustavom.
Tensions over President Donald Trump's deployment of federal law enforcement erupted at a checkpoint on a busy Northwest Washington street Wednesday night as onlookers chanted: "Go home, fascists."
Trumpov utjecaj na D.C.
Trump već ima značajan utjecaj na D.C. – imenuje gradske suce i glavnog tužitelja, a gradski proračun i zakoni prolaze kongresnu kontrolu.
Teoretski, uz potporu republikanske većine u Kongresu, mogao bi produljiti izvanredno stanje ili čak ukinuti Zakon o domaćoj upravi, čime bi grad izgubio pravo na vlastitu upravu. No, takav je scenarij malo vjerojatan jer u Senatu nema dovoljno glasova za njegovu provedbu.
Ovo nije prvi put da savezna vlast ograničava autonomiju glavnog grada – 1995. godine Kongres je uveo financijski nadzor nad D.C.-em, a Trump je u prošlosti već slao Nacionalnu gardu na ulice, uključujući prosvjede 2020. godine i događaje 6. siječnja 2021.
