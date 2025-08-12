Nacionalna garda pristiže u Washington DC: "Samo su nam rekli da se okupimo"

Ovaj raspored Nacionalne garde uslijedio je nakon što je Trump u ponedjeljak objavio da će 800 pripadnika biti poslano u grad zbog proglašenja izvanrednog stanja javne sigurnosti — iako gradonačelnica Muriel Bowser ističe da je stopa nasilnog kriminala u Washingtonu trenutno na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.