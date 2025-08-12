Oglas

samo početak?

Nacionalna garda pristiže u Washington DC: "Samo su nam rekli da se okupimo"

author
N1 Info
|
12. kol. 2025. 19:28
U.S. military personnel walk outside the D.C. Armory after U.S. President Donald Trump's announcement to deploy the National Guard and federalize the Metropolitan Police Department in Washington, D.C., U.S., August 12, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz
REUTERS/Elizabeth Frantz

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je najavio, riječima gradonačelnice Bowser, "neuobičajen i kontroverzan potez" – federalno preuzimanje policije u Washingtonu D.C.-u. Uz to, naredio je slanje 800 pripadnika Nacionalne garde pod egidom "krizi kriminala", unatoč statistici koja govori da je nasilni kriminal na najnižoj razini u tri desetljeća.

Oglas

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je održao konferenciju za novinare o kriminalu u Washingtonu, D.C., na kojoj je najavio federalno preuzimanje lokalne policije i raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde u glavnom gradu.

Trump bi u petak u Aljasci trebao održati summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok Bijela kuća inzistira na skorom završetku ruskog rata u Ukrajini.

Nacionalna garda stiže u Washington

Članovi Nacionalne garde u utorak ujutro okupili su se u sjedištu Združenog zapovjedništva Nacionalne garde u Washingtonu, u zgradi oružanih snaga, a potom su se razišli otprilike sat vremena kasnije, javlja ABC.

Prema izvještaju tog američkog medija, većina je potvrdila da su aktivni pripadnici Nacionalne garde. Stigli su uglavnom u privatnim vozilima, pojedinačno ili u manjim skupinama, a neki su nosili torbe i ruksake.

Na pitanje jesu li dobili konkretne naredbe, jedan od njih odgovorio je: “Ne baš, samo su nam rekli da se okupimo.”

Trump najavio 800 vojnika unatoč padu kriminala

Ovaj raspored Nacionalne garde uslijedio je nakon što je Trump u ponedjeljak objavio da će 800 pripadnika biti poslano u grad zbog proglašenja izvanrednog stanja javne sigurnosti — iako gradonačelnica Muriel Bowser ističe da je stopa nasilnog kriminala u Washingtonu trenutno na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.

Teme
donald trump muriel bowser nacionalna garda washington dc

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ