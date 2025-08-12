Nacionalna garda pristiže u Washington DC: "Samo su nam rekli da se okupimo"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je najavio, riječima gradonačelnice Bowser, "neuobičajen i kontroverzan potez" – federalno preuzimanje policije u Washingtonu D.C.-u. Uz to, naredio je slanje 800 pripadnika Nacionalne garde pod egidom "krizi kriminala", unatoč statistici koja govori da je nasilni kriminal na najnižoj razini u tri desetljeća.
Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je održao konferenciju za novinare o kriminalu u Washingtonu, D.C., na kojoj je najavio federalno preuzimanje lokalne policije i raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde u glavnom gradu.
Trump bi u petak u Aljasci trebao održati summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok Bijela kuća inzistira na skorom završetku ruskog rata u Ukrajini.
Nacionalna garda stiže u Washington
Članovi Nacionalne garde u utorak ujutro okupili su se u sjedištu Združenog zapovjedništva Nacionalne garde u Washingtonu, u zgradi oružanih snaga, a potom su se razišli otprilike sat vremena kasnije, javlja ABC.
Prema izvještaju tog američkog medija, većina je potvrdila da su aktivni pripadnici Nacionalne garde. Stigli su uglavnom u privatnim vozilima, pojedinačno ili u manjim skupinama, a neki su nosili torbe i ruksake.
Na pitanje jesu li dobili konkretne naredbe, jedan od njih odgovorio je: “Ne baš, samo su nam rekli da se okupimo.”
Trump najavio 800 vojnika unatoč padu kriminala
Ovaj raspored Nacionalne garde uslijedio je nakon što je Trump u ponedjeljak objavio da će 800 pripadnika biti poslano u grad zbog proglašenja izvanrednog stanja javne sigurnosti — iako gradonačelnica Muriel Bowser ističe da je stopa nasilnog kriminala u Washingtonu trenutno na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.
