stiže nacionalna garda

VIDEO / Gradonačelnica Washington DC-ja odgovorila na Trumpov potez bez presedana

author
N1 Info
|
11. kol. 2025. 22:04
Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Ken Cedeno

Gradonačelnica Muriel Bowser reagirala je na Trumpovu odluku kojom u glavni grad SAD-a, Washington D.C., šalje 800 pripadnika nacionalne garde na (zasad), 30 dana. Također, na press konferenciji je objavio i da policijske snage prelaze u ingerenciju federalne, središnje vlasti.

Kriminal najniži u posljednjih 30 godina

Trump je ovu odluku, kako smo pisali ovdje, opravdao "krizom kriminala". No kako su već istaknuli mnogi, ona ne proizlazi iz statistike ni činjenica.

Naime, nasilni kriminal u DC-ju na najnižoj je razini u 30 godina.

Gradonačelnica Washingtona DC-a Muriel Bowser nazvala je potez predsjednika Donalda Trumpa da stavi glavni grad pod federalnu kontrolu “uznemirujućim i bez presedana” tijekom konferencije za novinare u ponedjeljak poslijepodne.

Dodala je kako, “s obzirom na dosadašnju retoriku, ne možemo reći da smo potpuno iznenađeni.”

Kazala je kako je Trumpovo viđenje grada “oblikovano njegovim iskustvom tijekom Covida u prvom mandatu”, što je nazvala “izazovnim vremenima” za distrikt. “Istina je i da smo nakon Covida imali porast kriminala”, rekla je, a prenosi BBC.

“Brzo smo donijeli zakone koji su nasilne počinitelje uklonili s ulica. Zbog tih napora bilježimo ogroman pad kriminala”, naglasila je, dodavši da je nasilni kriminal sada na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.

“Ne skidamo nogu s gasa”, poručila je Bowser, istaknuvši da traže nove načine za povećanje sigurnosti u gradu.

Građanima se obratila riječima: “Nastavit ćemo voditi naš grad na način koji će vas činiti ponosnima.”

U nedjeljnom intervjuu za MSNBC, Bowser je osporila tvrdnje o “valu kriminala” u DC-u i izrazila zabrinutost zbog ideje da Nacionalna garda provodi lokalne zakone.

Muriel Bowser donald trump kriminal nacionalna garda washington dc

