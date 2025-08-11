VIDEO / Gradonačelnica Washington DC-ja odgovorila na Trumpov potez bez presedana

Gradonačelnica Muriel Bowser reagirala je na Trumpovu odluku kojom u glavni grad SAD-a, Washington D.C., šalje 800 pripadnika nacionalne garde na (zasad), 30 dana. Također, na press konferenciji je objavio i da policijske snage prelaze u ingerenciju federalne, središnje vlasti.
Kriminal najniži u posljednjih 30 godinaž
Trump je ovu odluku, kako smo pisali ovdje, opravdao "krizom kriminala". No kako su već istaknuli mnogi, ona ne proizlazi iz statistike ni činjenica.
Naime, nasilni kriminal u DC-ju na najnižoj je razini u 30 godina.
Gradonačelnica Washingtona DC-a Muriel Bowser nazvala je potez predsjednika Donalda Trumpa da stavi glavni grad pod federalnu kontrolu “uznemirujućim i bez presedana” tijekom konferencije za novinare u ponedjeljak poslijepodne.
Dodala je kako, “s obzirom na dosadašnju retoriku, ne možemo reći da smo potpuno iznenađeni.”
Kazala je kako je Trumpovo viđenje grada “oblikovano njegovim iskustvom tijekom Covida u prvom mandatu”, što je nazvala “izazovnim vremenima” za distrikt. “Istina je i da smo nakon Covida imali porast kriminala”, rekla je, a prenosi BBC.
🚨MAJOR BREAKING: DC Mayor Muriel Bowser OBLITERATES Trump’s National Guard threats - revealing violent crime in D.C. is at its lowest level in THREE DECADES.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 11, 2025
This isn’t about crime or protecting D.C. Trump is staging a show to seize control of the Capital and grab more power. pic.twitter.com/LSEAq1Wybv
“Brzo smo donijeli zakone koji su nasilne počinitelje uklonili s ulica. Zbog tih napora bilježimo ogroman pad kriminala”, naglasila je, dodavši da je nasilni kriminal sada na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.
“Ne skidamo nogu s gasa”, poručila je Bowser, istaknuvši da traže nove načine za povećanje sigurnosti u gradu.
Građanima se obratila riječima: “Nastavit ćemo voditi naš grad na način koji će vas činiti ponosnima.”
U nedjeljnom intervjuu za MSNBC, Bowser je osporila tvrdnje o “valu kriminala” u DC-u i izrazila zabrinutost zbog ideje da Nacionalna garda provodi lokalne zakone.
