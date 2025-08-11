Nakon što je Donald Trump najavio "povijesnu akciju" kojom će "vratiti glavni grad", u Washingtonu su spontano započeli prosvjedi.
Prosvjednici nose transparente s natpisima "Otpor tiraniji", "Trump laže kako bi skrenuo pozornost sa slučaja Epstein", "Dalje od D.C.-ja", "Nećemo Trumpov Gestapo".
Aktivistica Keya Chatterjee iz organizacije Free DC optužila je Trumpa da mu nije stalo do sigurnosti grada, nego do kontrole, podsjećajući na njegove poteze poput rezanja programa Medicaid, otpuštanja saveznih radnika i masovnih deportacija.
Podsjetimo, Trump je objavio da raspoređuje Nacionalnu gardu radi “ponovnog uspostavljanja reda i zakona”. Najavio je da će za početak, rasporediti 800 pripadnika Nacionalne garde kako bi pružili potporu lokalnim snagama reda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
