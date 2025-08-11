Oglas

"Nećemo Trumpov Gestapo"

FOTO / VIDEO Washington na nogama: Nakon Trumpove odluke o slanju Nacionalne garde ljudi izišli na ulice

N1 Info
11. kol. 2025. 18:15
Reuters 11.08.2025._DC prosvjedi
REUTERS/Ken Cedeno

Nakon što je Donald Trump najavio "povijesnu akciju" kojom će "vratiti glavni grad", u Washingtonu su spontano započeli prosvjedi.

Prosvjednici nose transparente s natpisima "Otpor tiraniji", "Trump laže kako bi skrenuo pozornost sa slučaja Epstein", "Dalje od D.C.-ja", "Nećemo Trumpov Gestapo".

Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Ken Cedeno
Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Ken Cedeno

Aktivistica Keya Chatterjee iz organizacije Free DC optužila je Trumpa da mu nije stalo do sigurnosti grada, nego do kontrole, podsjećajući na njegove poteze poput rezanja programa Medicaid, otpuštanja saveznih radnika i masovnih deportacija.

Podsjetimo, Trump je objavio da raspoređuje Nacionalnu gardu radi “ponovnog uspostavljanja reda i zakona”. Najavio je da će za početak, rasporediti 800 pripadnika Nacionalne garde kako bi pružili potporu lokalnim snagama reda.

Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Jonathan Ernst
Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Ken Cedeno
Prosvjedi u Washington DC-u nakon trumpove odluke o slanju nacionalne garde
REUTERS/Ken Cedeno
Donald Trump prosvjedi washington dc

