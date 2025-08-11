šalje nacionalnu gardu
VIDEO / Trump preuzima kontrolu nad policijom Washington DC-ja
Američki predsjednik Donald Trump najavio je “povijesnu akciju” kojom će, kako je rekao, “vratiti glavni grad”. Pozvao se na odjeljak 740 Zakona o samoupravi okruga Columbije, čime policija glavnog grada (DC Metropolitan Police Department) prelazi pod izravnu saveznu kontrolu.
Dan oslobođenja?
Trump je također objavio da raspoređuje Nacionalnu gardu radi “ponovnog uspostavljanja reda i zakona”. Najavio je da će za početak, rasporediti 800 pripadnika Nacionalne garde kako bi pružili potporu lokalnim snagama reda.
Dodao je da će, “ako bude potrebno, poslati još mnogo više”.
Trump je također obećao uklanjanje beskućničkih kampova diljem Washingtona D.C.-a.
“Uklanjamo ljude iz pothodnika i javnih prostora po cijelom gradu,” rekao je predsjednik. “Pomoći ćemo im koliko god možemo, ali im neće biti dopušteno pretvoriti naš glavni grad u pustoš.”
"This is Liberation Day in D.C. — and we're going to take our capital back." - @POTUS
Nasilni kriminal na najnižoj razini u 30 godina
Odluka dolazi unatoč činjenici da je, prema podacima Ministarstva pravosuđa SAD-a, stopa nasilnog kriminala u 2024. pala na najnižu razinu u posljednjih 30 godina. Ipak, predsjednik tvrdi da je sigurnost prijestolnice ugrožena, navodeći “nasilne bande, razjarene kriminalce, razularene skupine mladih, ovisnike i beskućnike” koje, kako je rekao, “više neće tolerirati”, prenosi Guardian.
"This is liberation day in Washington DC"— Sky News (@SkyNews) August 11, 2025
President Trump invokes Section 7.40 of the District of Colombia Home Rule Act, placing the the DC Metropolitan Police Department under federal control.

Tijekom konferencije za novinare u Bijeloj kući, uz njega su stajali glavna državna odvjetnica Pam Bondi, ministar obrane Pete Hegseth i članovi kabineta. Hegseth je poručio kako će Nacionalna garda raditi rame uz rame s policijom D.C.-a i federalnim snagama te dodao da “predsjednik uvijek stoji iza svojih vojnika”.
"It's becoming a situation of complete and total lawlessness"— Sky News (@SkyNews) August 11, 2025
President Trump to deploy National Guard to Washington DC to 'rescue our nations capital from crime'

Ukinut će novčane jamčevine?
Trump je kritizirao politiku ukidanja novčane jamčevine, nazivajući je “katastrofom” i najavio promjene zakona uz podršku republikanaca u Kongresu i Senatu. Također je rekao da će “ukloniti siromašna” iz glavnog grada, i da politička korektnost u tome neće spriječiti.
Njegov nastup izazvao je prosvjede – stotine ljudi okupile su se u Lafayette Squareu, sjeverno od Bijele kuće, kako bi izrazile protivljenje raspoređivanju federalnih snaga u Washingtonu.
Aktivistica Keya Chatterjee iz organizacije Free DC optužila je Trumpa da mu nije stalo do sigurnosti grada, nego do kontrole, podsjećajući na njegove poteze poput rezanja programa Medicaid, otpuštanja saveznih radnika i masovnih deportacija.
