Gdje je Trump najomraženiji, a gdje najviše cijenjen?

Nije tajna da talijanska premijerka Giorgia Meloni i američki predsjednik Donald Trump uživaju prilično blizak odnos – barem kad je riječ o europskim čelnicima.
Manje od trećine Talijana ima pozitivno mišljenje o Trumpu
To bi moglo objasniti i zašto se Italija pokazala kao jedna od zemalja s najpovoljnijim mišljenjem o američkom predsjedniku, prema najnovijem YouGovovu istraživanju.
„Povoljno“, međutim, ovdje je relativan pojam – samo 28% Talijana ima pozitivno mišljenje o Trumpu.
Rezultat Italije čak nadmašuje Trumpovu popularnost među povijesnim američkim saveznicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je ona sada 22%, četiri postotna boda više nego u listopadu.
Francuska (18%) i Španjolska (16%) bilježe još niže stope podrške, dok su najniže vrijednosti zabilježene u Danskoj, piše Euronews.
Trumpova popularnost ondje već dugo ostaje ispod 10% — možda ne pomaže ni predsjednikova teritorijalna ambicija oko Grenlanda — a trenutno iznosi 6%.
Najprotrampovskije političke stranke u Europi
Trumpova izuzetno niska popularnost u Danskoj u skladu je s još jednim istraživanjem koje je objavio Europski savjet za vanjske odnose (ECFR), gdje je Danska također bila posljednja s 5%.
U tom istraživanju Trumpovu popularnost predvodi srednjo-istočnoeuropski blok, s najvišim rezultatima u Rumunjskoj (30%), Mađarskoj (29%) i Poljskoj (25%).
Zanimljivo je da su upravo Rumunjska (41%), Mađarska (33%) i Poljska (23%) zemlje koje najviše vjeruju da Trumpovo predsjedništvo može pridonijeti svjetskom miru.
Sličan trend vidi se i na razini stranaka — najviše stope potpore Trumpu u Europi bilježe se upravo među krajnje desnim strankama na kontinentu.
Članovi vladajuće mađarske stranke Fidesz najveći su „trumpisti“: čak 68% ispitanika smatra da je njegovo predsjedništvo dobro, ne samo za američke građane, nego i za njihovu zemlju.
Slijede Savez za ujedinjenje Rumunja i Pravo i pravda (Poljska), obje s 51%. Sve tri stranke klasificirane su kao euroskeptične ili blago euroskeptične.
Još jedna poljska stranka, Konfederacija, nalazi se na četvrtom mjestu (39%), a odmah iza nje je Braća Italije Giorgie Meloni s 31%.
Europljani su se osjećali „poniženo“ nakon ljetnog trgovinskog dogovora
Još jedno istraživanje, koje je proveo francuski geopolitički časopis Le Grand Continent, otkriva da se Europa generalno dijeli između onih koji Trumpa smatraju „neprijateljem“ (Francuska, Španjolska) i onih s blažim stavom – koji ga ne smatraju ni prijateljem ni neprijateljem (Italija, Njemačka).
S druge strane, Poljska se ponovno ističe: 33% ispitanika ondje Trumpa doživljava kao prijatelja – najviši postotak u ovom istraživanju.
Ako postoji nešto što ujedinjuje Europljane, to je opće razočaranje načinom na koji Europska unija upravlja odnosima s Washingtonom (77%).
Posebno, 52% ispitanika izjavilo je da su se osjećali „poniženo“ nakon što je ljetni EU–SAD trgovinski sporazum uveo 15% carine na većinu europskog izvoza.
