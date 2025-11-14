Glasnogovornica gradonačelnika New Yorka je Hrvatica. Evo tko je Dora Pekeč

Zohran Mamdani, dosadašnji zastupnik iz Queensa i jedna od najistaknutijih progresivnih figura demokratske ljevice, pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka, fokusirajući kampanju na priuštivost života, besplatne autobuse, širenje dostupnog stanovanja i zamrzavanje stanarina
Time je osvojio široku podršku mladih birača i radničkih sredina te najavio značajan zaokret u gradskoj politici. Nakon pobjede okupio je tim mladih, ali iskusnih političkih stručnjaka koji su iznijeli kampanju, a među najistaknutijima je 25-godišnja Hrvatica Dora Pekeč, njegova glasnogovornica, piše Index.
Tko je Dora Pekeč?
Pekec je od početka bila jedno od ključnih komunikacijskih lica Mamdanijeve kampanje, redovito se obraćajući medijima i predstavljajući stavove novog gradonačelnika. U američkim medijima navodila se kao glas koji objašnjava Mamdanijeve prijedloge o besplatnom prijevozu, stanovanju i reakcijama na političke napade, a njezini su odgovori često bili dio najvažnijih izvještaja o kampanji. Iako vrlo mlada, Pekeć je već izgradila zavidnu političku karijeru.
Prije dolaska u New York radila je kao nacionalna glasnogovornica House Majority PAC-a, najvećeg demokratskog Super PAC-a u SAD-u, gdje je sudjelovala u komunikacijskoj strategiji koja je pomogla demokratima preokrenuti nekoliko ključnih kongresnih okruga u New Yorku.
@andyreports “What we’re seeing today is the culmination of a year of work and a year of a movement,” Dora Pekec, Press Secretary for the @Zohran Mamdani told @Al Jazeera English “High turnout is really, really great for us. It was good for us in the primary. It’s going to be good for us now,” Pekec said.#politicstiktok #nycmayor #mamdani #news ♬ original sound - Andy Hirschfeld
Vodila je i pobjedničku kampanju za Gradsko vijeće Chicaga, radila u kampanji za reizbor guvernera Illinoisa J. B. Pritzkera, a prethodna iskustva uključuju rad u EMILY’s Listu, uredu guvernera Sjeverne Karoline Roya Coopera te u senatskoj kampanji Sare Gideon. To ju je profiliralo kao jednu od najzanimljivijih mladih stručnjakinja za političku komunikaciju na demokratskoj strani.
Školovala se na Dukeu
Pekeč je završila srednju školu East Chapel Hill High School, a potom diplomirala javne politike i političke znanosti na Sveučilištu Duke, gdje je ostvarila visoki prosjek, završila studij u sedam semestara i dobila više akademskih priznanja.
Tijekom studija bila je uključena u American Grand Strategy Program, Duke POLIS, istraživačke projekte vezane uz političku polarizaciju, rad muzeja Nasher te pisanje za Duke Political Review. Još tada prepoznata kao izrazito angažirana studentica, isticala se u međunarodnim odnosima, analitici i javnoj komunikaciji.
Dora je krenula očevim stopama. Aleksander Pekeč član je Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Osim toga, redoviti je profesor na Fuqua School of Business Sveučilišta Duke. Ekspert je iz područja menadžerskog odlučivanja u kompleksnim kompetitivnim okruženjima te autor radova u vodećim akademskim časopisima iz menadžerskih znanosti, kao i radova iz područja ekonomije, matematike i psihologije.
