Glasnogovornica gradonačelnika New Yorka je Hrvatica. Evo tko je Dora Pekeč

Pekec je od početka bila jedno od ključnih komunikacijskih lica Mamdanijeve kampanje, redovito se obraćajući medijima i predstavljajući stavove novog gradonačelnika. U američkim medijima navodila se kao glas koji objašnjava Mamdanijeve prijedloge o besplatnom prijevozu, stanovanju i reakcijama na političke napade, a njezini su odgovori često bili dio najvažnijih izvještaja o kampanji. Iako vrlo mlada, Pekeć je već izgradila zavidnu političku karijeru.