Goldstein o Netanyahuu: "To je nešto što mu nitko u Izraelu ne može oprostiti”

"Vjerojatno ni njemu još nije jasno kako će se dijeliti karte i kako će završiti cijela priča. Netanyahu je dobrim dijelom izgubio izbore. Sve je znao (o napadu Hamasa na Izrael, op.a.) i govorio da se ništa neće dogoditi. To je nešto što mu nitko u Izraelu ne može oprostiti”, rekao je Goldstein.