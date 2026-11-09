formiranje vlade u izraelu
Goldstein o Netanyahuu: "To je nešto što mu nitko u Izraelu ne može oprostiti”
Povjesničar Ivo Goldstein bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića povodom 88. obljetnice Kristalne noći, jednog od ključnih događaja u povijesti nacističkog progona Židova. Komentirao je i političke napetosti u Izraelu.
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"Najmanje 91 Židov je ubijen, mnogi su ljudi pretučeni, neki i do smrti. Tada je započela nova faza, viša razina progona u sklopu Holokausta, koji je zapravo počeo Hitlerovim dolaskom na vlast. Kristalna noć označila je novu, intenzivniju razinu progona.
Sve je kulminiralo nekoliko mjeseci poslije, kada je Hitler u poznatom govoru rekao da će, ako dođe do rata, židovska rasa nestati. Bila je to najava 'konačnog rješenja', iako se ono u punom opsegu počelo provoditi dvije godine kasnije", objasnio je Goldstein.
"Da ne govorimo o tome, bilo bi još gore”
Govoreći o povijesnom sjećanju, Goldstein naglašava da ni brojna svjedočanstva o strahotama ratova nisu spriječila nove sukobe i zločine.
"Mi stalno govorimo 'nikad više'. Ja mislim da bi, kada o tome uopće ne bismo govorili i kada naša riječ ne bi doprla barem do dijela javnosti, bilo još gore”, istaknuo je Goldstein.
"Masovni teror dijete je 20. stoljeća”
"Dvadeseto stoljeće nije samo doba neslućenih dostignuća, tehnoloških i ekonomskih, nego istodobno i rasta totalitarnih režima te mogućnosti tih režima da organiziraju masovna ubijanja. Masovni teror dijete je 20. stoljeća, a genocid je kao pojam nastao u 20. stoljeću. Današnje vrijeme donosi brojne dobrobiti, ali istodobno i opasnosti”, rekao je.
Goldstein upozorio na visoku razinu antisemitizma u Europi
Govoreći o antisemitizmu u suvremenoj Europi, Goldstein je upozorio da je njegova razina i dalje zabrinjavajuće visoka.
"Razina antisemitizma u Europi, nažalost, vrlo je visoka. Povećala se prije točno tri godine, nakon Hamasova terorističkog napada”, rekao je.
O političkoj situaciji u Izraelu: "Netanyahuu to neće oprostiti”
Goldstein se osvrnuo i na političku situaciju u Izraelu te mogućnosti formiranja nove vlade. Komentirao je izjavu izraelskog političara Gadija Eisenkota da će biti potrebne nekonvencionalne političke odluke.
"Vjerojatno ni njemu još nije jasno kako će se dijeliti karte i kako će završiti cijela priča. Netanyahu je dobrim dijelom izgubio izbore. Sve je znao (o napadu Hamasa na Izrael, op.a.) i govorio da se ništa neće dogoditi. To je nešto što mu nitko u Izraelu ne može oprostiti”, rekao je Goldstein.
Ocijenio je da formiranje nove izraelske vlade neće biti jednostavno.
"Tu su dvije ultraortodoksne stranke koje ulaze u vladu, a Eisenkot i one imaju dijametralno suprotna mišljenja o mobilizaciji ultraortodoksnih Židova”, objasnio je.
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