Grčku pogodio snažan potres

Grčki seizmološki zavod izvijestio je o potresu jačine 4,6 na Peloponezu, u poznatom skijaškom resortu Kalavrita.
Oglas
Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 10 kilometara, piše Reuters.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 21 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 6, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/l9l76dKFoC
EMSC, europski meteorološki centar, javlja o potresu od 4,8 po Richteru koji se dogodio oko 21.45, s epicentrom u blizini grada Patrasa.
Grčki Newsit javlja kako je epicentar potresa, prema revidiranom rješenju Geodinamičkog instituta na dubini od 24,3 kilometra, a epicentar 6 kilometara zapadno-jugozapadno od Kalavrite.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas