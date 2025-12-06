Oglas

Grčku pogodio snažan potres

N1 Info
06. pro. 2025. 22:46
Grčki seizmološki zavod izvijestio je o potresu jačine 4,6 na Peloponezu, u poznatom skijaškom resortu Kalavrita.

Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 10 kilometara, piše Reuters.

EMSC, europski meteorološki centar, javlja o potresu od 4,8 po Richteru koji se dogodio oko 21.45, s epicentrom u blizini grada Patrasa.

Grčki Newsit javlja kako je epicentar potresa, prema revidiranom rješenju Geodinamičkog instituta na dubini od 24,3 kilometra, a epicentar 6 kilometara zapadno-jugozapadno od Kalavrite.

