Grlić Radman: Bilo bi dobro otići u Kijev s odlukom o sankcijama i zajmu

Prije četvrte obljetnice ruskog napada na Ukrajinu svakako bi bila dobra vijest usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije i odluke o zajmu Ukrajini, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Ministri vanjskih poslova država članica okupili su se u ponedjeljak na redovitom sastanku u Bruxellesu na kojem, između ostaloga, pokušavaju postići suglasnost o 20. paketu sankcija, ali po svemu sudeći to neće biti moguće zbog blokade Mađarske.
Mađarska, kojoj se pridružila i Slovačka, ne žele odobriti 20. paket sankcija protiv Rusije i zajam Ukrajini od 90 milijardi sve dok se ponovno ne uspostavi tranzit nafte preko naftovoda Družba, koji je oštećen u ruskom napadu dronovima 27. siječnja.
U utorak će u Kijev otputovati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen koji su očekivali otputovati tamo s odlukom o 20. paketu i o zajmu Ukrajini.
Plenković u Kijevu
Ministar Grlić Radman je rekao da će sutra biti u Kijevu zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem.
“Svakako bi bilo dobro da se ide s viješću o usvajanju 20. paketa sankcija i zajmu od 90 milijardi o kojem bi sutra trebalo raspravljati Vijeće za opće poslove”, rekao je Grlić Radman.
Šef hrvatske diplomacije ne slaže se s ocjenom da će predstavnici institucija EU-a i država članica sutra u Kijev doći praznih ruku.
“Rasprava o tome traje i ne mislim da ćemo doći praznih ruku. Sutra će biti upućena snažna potpora Ukrajini važnih dužnosnika EU-a, mnogih premijera i ministara”, rekao je Grlić Radman.
O Šuici u Trumpovu Odboru za mir
Ministri vanjskih poslova raspravljaju i o prvom sastanku Trumpova Odbora za mir, na kojem je u ime Komisije sudjelovala povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica. Njezino sudjelovanje naišlo je na kritike u državama članicama, koje tvrde da Komisija nije imala mandat Vijeća EU-a. Komisija tvrdi da joj za to nije trebalo dopuštenje zemalja članica.
Grlić Radman je rekao da je predsjednica Komisije odlučila poslati povjerenicu Šuicu, koja je zadužena za Mediteran.
“Mislimo da je dobro biti u ulozi promatrača i slušati o čemu se govori jer je u interesu EU-a mir na Bliskom istoku i pomoć Gazi, prije svega civilnom pučanstvu”, rekao je Grlić Radman.
