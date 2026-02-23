Grlić Radman: Bilo bi dobro otići u Kijev s odlukom o sankcijama i zajmu

Ministri vanjskih poslova raspravljaju i o prvom sastanku Trumpova Odbora za mir, na kojem je u ime Komisije sudjelovala povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica. Njezino sudjelovanje naišlo je na kritike u državama članicama, koje tvrde da Komisija nije imala mandat Vijeća EU-a. Komisija tvrdi da joj za to nije trebalo dopuštenje zemalja članica.