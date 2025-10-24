Hoće li se Rusija povući nakon novih sankcija Europske unije i Sjedinjenih Država?

"S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija uvodi sankcije protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija koje financiraju Kremljev ratni stroj. Ministarstvo je spremno poduzeti dodatne mjere, ako bude potrebno, kako bi podržalo napore predsjednika Trumpa da okonča još jedan rat. Pozivamo naše saveznike da nam se pridruže i pridržavaju se ovih sankcija.“