JE LI MOGUĆE PRIMIRJE?
Hoće li se Rusija povući nakon novih sankcija Europske unije i Sjedinjenih Država?
Moskva je zanijekala da će najnoviji krug sankcija Europske unije i nove stroge mjere Washingtona imati bilo kakav učinak na njezino gospodarstvo ili ratnu strategiju, nagovještavajući da se Rusija neće povući iz invazije na Ukrajinu niti pristati na primirje.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je izjavilo da sankcije Europske unije protiv Moskve "zapravo djeluju protiv samog Bruxellesa“, dodajući da su "mogućnosti za njihovo proširenje iscrpljene“.
Kremlj i dalje poriče da nove, strože mjere imaju ikakav utjecaj na rusko gospodarstvo i ratnu strategiju u Ukrajini, dajući do znanja da neće promijeniti svoj stav o invaziji niti pristati na prekid vatre, piše euronews.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da čak ni američke sankcije protiv ruskih naftnih divova Rosnefta i Lukoila "neće uzrokovati probleme Rusiji, koja je razvila snažan imunitet na takva ograničenja“.
Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer, Washington je nazvao moskovskim neprijateljem.
"SAD su naš neprijatelj, a njihov brbljavi ‘mirotvorac’ sada je u potpunosti krenuo putem rata protiv Rusije“, rekao je Medvedev, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Hoće li Rusija pristati na primirje?
"Sada je trenutak da se zaustavi ubijanje i da se postigne trenutačno primirje“, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent u srijedu, objavljujući vijest o sankcijama Washingtona — prvim otkako se Trump vratio u Bijelu kuću.
"S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija uvodi sankcije protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija koje financiraju Kremljev ratni stroj. Ministarstvo je spremno poduzeti dodatne mjere, ako bude potrebno, kako bi podržalo napore predsjednika Trumpa da okonča još jedan rat. Pozivamo naše saveznike da nam se pridruže i pridržavaju se ovih sankcija.“
Profesor Donnacha Ó Beacháin, politolog s Sveučilišta Dublin City, rekao je za Euronews da ovo neće natjerati Rusiju da odustane od rata protiv Ukrajine.
"Ne vjerujem da će se Putin sada povući ili pristati na primirje ili ozbiljne pregovore. Zašto bi to učinio?“ upitao je profesor Ó Beacháin.
"Ruski saveznici – ponajprije Kina i Sjeverna Koreja – održali su Kremljev ratni napor. Sjeverna Koreja je rasporedila desetke tisuća vojnika i opskrbila Rusiju s više streljiva nego što je cijela Europska unija poslala Ukrajini,“ rekao je profesor Ó Beacháin.
