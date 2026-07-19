"razmislite ponovno"
Ideja Ben-Gvira blizu realizacije: Izrael će koristiti krokodile kao čuvare zatvora s Palestincima
Izraelska ministrica zaštite okoliša Idit Silman donijela je odluku kojom se krokodili više ne vode isključivo kao divlje životinje, nego dobivaju novu pravnu kategoriju koja bi mogla omogućiti njihovu uporabu u sigurnosne svrhe.
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Promjena znači da se krokodili sad mogu klasificirati kao "uzgojene divlje životinje", što otvara mogućnost da ih, uz odobrenje države i pod uvjetima koje propišu nadležna tijela za zaštitu okoliša, koriste sigurnosne službe, piše DW.
Prema pisanju izraelskih medija, jedan od glavnih zagovornika te ideje je krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, koji već dulje vrijeme predlaže korištenje krokodila za zaštitu zatvora Ketziot na jugu Izraela, u kojem se uglavnom nalaze palestinski zatvorenici, uključujući pripadnike Hamasa.
Inspiracija američkim "Aligator Alcatrazom"
Ben-Gvir je još krajem prošle godine iznio prijedlog da se oko zatvora postave krokodili kako bi se spriječili pokušaji bijega, usporedivši ideju s američkim migrantskim pritvorskim centrom na Floridi koji je u medijima dobio nadimak "Alligator Alcatraz".
Nakon odluke o promjeni statusa krokodila ministar je na društvenim mrežama objavio poruku: "Razmišljate o bijegu? Razmislite ponovno."
Stručnjaci upozoravaju na rizike
Prijedlog je izazvao brojne kritike. Izraelska Uprava za prirodu i nacionalne parkove još je prošle godine poručila da bi se divlje životinje trebale koristiti isključivo u znanstvene i obrazovne svrhe, a ne za potrebe sigurnosnog sustava.
Upozorili su i na ranije slučajeve u kojima su krokodili iz uzgoja pobjegli u prirodu te predstavljali opasnost za ljude.
Ni unutar Izraelske zatvorske službe ideja nije naišla na jednoglasnu potporu. Prema navodima televizije Channel 13, dio visokih dužnosnika prijedlog je dočekao s podsmijehom i ocijenio ga nerealnim.
Hoće li krokodili doista završiti kao čuvari zatvora, ovisit će o daljnjim odlukama izraelskih vlasti i izdavanju potrebnih dozvola.
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