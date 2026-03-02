Oglas

Mohammad Raad

IDF u Libanonu ubio vođu Hezbolaha?

N1 Info
|
02. ožu. 2026. 09:22
Mohammad Raad
MARWAN NAAMANI / AFP

Precizni napadi Izraelskih obrambenih snaga (IDF) izvedeni su kao odmazda nakon što je Hezbollah tijekom noći lansirao nekoliko projektila prema sjeveru Izraela.

Čelnik Hezbollaha u parlamentu, Mohammad Raad, navodno je ubijen tijekom napada IDF-a na ciljeve Hezbollaha u Libanonu, izvijestila je u ponedjeljak ujutro saudijska televizijska kuća Al-Hadath, javlja Jerusalem Post.

IDF je priopćio da je pogodio nekoliko visokorangiranih terorista Hezbollaha u Bejrutu te „središnjeg terorista Hezbollaha” na jugu Libanona, ali nije potvrdio imena ciljanih osoba.

IDF: napadi na Hezbollah će se nastaviti

Zapovjednik Sjevernog zapovjedništva IDF-a, general bojnik Rafi Milo, osvrnuo se na aktualne odmazdne napade u izjavi: „Hezbollah je odabrao iranski režim umjesto države Libanon i pokrenuo napad na naše civile. Bili smo spremni – i oni će platiti visoku cijenu.”

U priopćenju je ponovno potvrđena predanost IDF-a zaštiti stanovnika sjevera Izraela, uz naglasak da su snage raspoređene duž sjeverne granice te da stanovnici u ovom trenutku neće morati biti evakuirani.

„Nedugo nakon raketne paljbe Hezbollaha, u skladu s planom, pokrenuli smo prvi široki val napada u Bejrutu i na jugu Libanona, ciljajući visoke operativce, zapovjedna središta i terorističku infrastrukturu. Također poduzimamo mjere za evakuaciju civila na jugu Libanona uoči daljnjih napada”, izjavio je general bojnik Milo.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

Teme
hezbolah hezbollah izrael libanon mohammad raad

