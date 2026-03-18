Oglas

NOVI TREND

U ovoj golemoj europskoj zemlji mladi hrle u vojsku

author
N1info
|
18. ožu. 2026. 16:37
PIXABAY/Ilustrativna fotografija

Njemačko ministarstvo obrane priopćilo je da se do kraja veljače za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba – što je porast od 20 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine

Oglas

U veljači je u Budesweehru zaposleno i više od 5.300 osoba, što je 14 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Deutsche Welle piše kako je posebno u kategoriji vojnika u sklopu nove vojne obveze popunjenost znatno povećana u usporedbi s prethodnom godinom. Trenutačno u Bundeswehru služi oko 13.400 osoba kao dragovoljni vojnici (šest do jedanaest mjeseci) i kratkoročni ročnici na određeno vrijeme (dvanaest do dvadeset i tri mjeseca) – porast od 15 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Vojna obveza predviđa da punoljetni mladići rođeni 2008. i nakon te godine obvezno ispune odgovarajući upitnik i pristupe regrutaciji. Nova vojna služba zasad ostaje dobrovoljna. Za žene su i ispunjavanje upitnika i vojni pregled dobrovoljni. Vlada očekuje da će novi Zakon o vojnoj službi, koji je na snazi od početka godine, dati snažan poticaj vojsci.

Povlastice za dobrovoljce

Aktivna kadrovska snaga Bundeswehra trenutačno iznosi oko 186.200 vojnika i vojnikinja, što je porast od oko 3.600 osoba u usporedbi s veljačom 2025. Cilj savezne vlade je do sredine tridesetih godina ovog stoljeća povećati aktivnu vojsku na 260.000.

One koji se prijave dobrovoljno čekaju bruto mjesečna plaća od 2.600 eura i ostale povlastice poput subvencije za stjecanje vozačke dozvole.

Teme
Njemačka mladi vojnici njemačka vojska ročnici vojna obuka vojni rok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ