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Amerikanci prekršili obaveze

Iran suspendirao sporazum sa SAD-om i odmah ubili dvojicu američkih vojnika

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Hina
|
18. srp. 2026. 19:16
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20:51
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Smoke rises from an explosion at an unknown location U.S. Central Command/Handout via REUTERS
U.S. Central Command via REUTERS

Iranska vlada je u subotu objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars.

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Iran je suspendirao sporazum, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi, prema izvješću agencije Fars.

"Zauzeti smo obranom zemlje", kazao je Haribabadi u televizijskom intervjuu.

"Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada", dodao je.

Pojasnio je da Iran stoga smatra da više nije dužan pridržavati se svojih obaveza dogovorenih dokumentom.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei u pisanoj izjavi u subotu je rekao da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti", prenosi Reuters.

Hamenei je rekao da Sjedinjene Države trebaju znati da iranski narod i "fronta otpora" imaju "nezaboravne lekcije" za to.

SAD i Iran u pristali na okvirni sporazum sredinom lipnja koji je trebao pripremiti put prema trajnom kraju rata. Okvirni sporazum je predviđao postizanje konačnog dogovora unutar 60 dana te otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Također, prekid vatre je bio na snazi od početka travnja, no sukob je ponovo eskalirao početkom srpnja.

Ubijena dvojica američka vojnika

Dvojica američkih vojnika poginula su u Jordanu dok su u petak sudjelovala u obrani od iranskih napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama, priopćilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM).

Još se jedan pripadnik američkih oružanih snaga vodi kao nestao, dok su četvorica vojnika, koja su zbog zdravstvenih tegoba prevezena u jordanske bolnice, u međuvremenu otpuštena, dodaje se u priopćenju.

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