Iranske vlasti objavile da je ubijeno 2000 prosvjednika

U prosvjedima u Iranu dosad je ubijeno najmanje 2000 ljudi, izjavio je u utorak iranski dužnosnik za Reuters.
Oko 2000 ljudi ubijeno je u prosvjedima u Iranu, rekao je u utorak iranski dužnosnik za Reuters, okrivljavajući "teroriste" za smrt civila i sigurnosnog osoblja.
Podsjetimo, Trump je u nedjelju rekao da bi SAD mogao organizirati sastanak s iranskim dužnosnicima te da je u kontaktu s iranskom oporbom dok istovremeno povećava pritisak na vođe Irana, uključujući prijetnje o mogućem vojnom djelovanju zbog smrtonosnog gušenja prosvjeda.
Premda su zračni napadi jedna od mogućnosti, "diplomacija je uvijek prvi izbor za predsjednika", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt novinarima.
"Ono što javno čujete od iranskog režima je poprilično različito od poruka koje administracija prima privatno, a ja mislim da je predsjednik zainteresiran za razmatranje tih poruka", rekla je.
