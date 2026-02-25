Institut za proučavanje rata
ISW upozorava: Kremlj bi mogao inscenirati nuklearni incident pod lažnom zastavom
Američki Institut za proučavanje rata (ISW) naveo je u izvješću da Kremlj traži načine kako skrenuti pozornost s „nesposobnosti ruske vojske“ da ostvari ciljeve Moskve te bi u tu svrhu mogao izazvati nuklearni incident.
Kako se ruska sveobuhvatna invazija na Ukrajinu nastavlja u petoj godini, Moskva bi mogla pokušati skrenuti pozornost s izostanka uspjeha na bojištu mogućom nuklearnom operacijom pod lažnom zastavom, tvrdi se u izvješću, piše Euronews.
„Kremlj možda planira okriviti Ukrajinu za radiološki incident koji bi sama Rusija izazvala u Ukrajini“, navodi američki think tank ISW, dodajući da Moskva to vidi kao sredstvo „za uvjeravanje Zapada da napusti Ukrajinu ili kao još jedan pokušaj slamanja ukrajinske volje za nastavkom otpora“.
Rusija je napadala ukrajinsku nuklearnu energetsku infrastrukturu, više puta gađajući ukrajinske nuklearne elektrane i prateću infrastrukturu. Ti napadi nose rizik izazivanja radiološkog incidenta.
ISW ističe da se ruska nuklearna retorika „uklapa u ponavljajući obrazac“
„Rusija bi mogla namjerno ili nenamjerno izazvati incident, a zatim optužiti Ukrajinu za uporabu nuklearnog ili radiološkog oružja“, stoji u izvješću.
Upozorenje ISW-a dolazi nakon, kako navode, „neutemeljene tvrdnje“ ruske Vanjske obavještajne službe (SVR) da Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska pokušavaju prebaciti „prljavu bombu“ ili nuklearno oružje i sustave za isporuku Ukrajini.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov otišao je i korak dalje, rekavši da je „namjera Pariza i Londona da Kijevu predaju nuklearnu bombu flagrantno kršenje međunarodnog prava“.
„Ta će informacija biti uzeta u obzir“ tijekom pregovora o Ukrajini, dodao je Peskov.
„Visoki ruski dužnosnici pojačali su tvrdnju SVR-a u onome što ISW procjenjuje kao koordinirani informacijski napor usmjeren na podizanje retorike o nuklearnoj eskalaciji i skretanje pozornosti s godišnjice rata“, navodi think tank.
ISW ističe da se ruska nuklearna retorika „uklapa u ponavljajući obrazac“, budući da je Kremlj i ranije koristio lažni narativ da Ukrajina namjerava upotrijebiti „prljavu bombu“ kako bi utjecao na zapadne rasprave o potpori Ukrajini ili postavio uvjete za ruske operacije pod lažnom zastavom.
„ISW i dalje procjenjuje da je uporaba ruskog nuklearnog oružja malo vjerojatna“, stoji u izvješću.
Jedina značajna razlika u novim tvrdnjama jest to što Moskva ovaj put izričito upire prstom u Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku.
Dvije europske zemlje predvode rasprave unutar takozvane „Koalicije voljnih“ o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.
Posljednji sastanak održan je u utorak, na dan godišnjice ruske sveobuhvatne invazije. Ujedinjeno Kraljevstvo je također u utorak najavilo dodatni paket potpore Ukrajini, što je Rusija oštro kritizirala.
Moguće mete: Černobil i Zaporižja?
Ukrajina ima četiri nuklearne elektrane, a jedna je od 2022. pod ruskom kontrolom.
Ruske snage okupirale su Nuklearnu elektranu Zaporižja (ZNPP) u prvim danima sveobuhvatne invazije.
Tijekom ove četiri godine Ukrajina nema pristup lokaciji, koju su ruske snage snažno militarizirale.
Izvješće tvrtke McKenzie Intelligence Services (MIS), izrađeno na zahtjev Greenpeacea Ukrajina, pokazalo je nastavak militarizacije elektrane Zaporižja i pripadajuće infrastrukture.
„ZNPP funkcionira kao ruska vojna baza“, uz izgradnju bunkera, hangara i brane, čime se krše sigurnosni protokoli.
Elektrana je više puta doživjela potpuni gubitak napajanja, često zbog vojnih djelovanja.
Nuklearna elektrana Zaporižja jedna je od deset najvećih nuklearnih elektrana na svijetu, a njezina sudbina usred borbi izaziva strah od nuklearne katastrofe.
Ruski napad dronom oštetio je Novi zaštitni omotač (NSC) u Černobilu
Černobil, mjesto najgore nuklearne katastrofe u svijetu, okupirale su ruske snage u prvim danima općeg rata 2022. godine.
Ostao je pod ruskom kontrolom više od mjesec dana, sve dok ukrajinske snage nisu potisnule ruske trupe iz Kijevske oblasti.
Tada je potvrđeno da su ruske snage kopale rovove u najzagađenijem dijelu černobilske zone isključenja, primivši „značajne doze“ zračenja.
Godine 2025. ruski napad dronom oštetio je Novi zaštitni omotač (NSC) u Černobilu, europski projekt osmišljen kao zaštitni štit od i dalje radioaktivnih ostataka ugašenog reaktora i izvornog sarkofaga izgrađenog odmah nakon katastrofe.
U siječnju je Černobil doživio potpuni gubitak električne energije kao posljedicu ruskih napada.
