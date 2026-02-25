ISW upozorava: Kremlj bi mogao inscenirati nuklearni incident pod lažnom zastavom

ISW ističe da se ruska nuklearna retorika „uklapa u ponavljajući obrazac“, budući da je Kremlj i ranije koristio lažni narativ da Ukrajina namjerava upotrijebiti „prljavu bombu“ kako bi utjecao na zapadne rasprave o potpori Ukrajini ili postavio uvjete za ruske operacije pod lažnom zastavom.