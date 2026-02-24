Prema SVR-u, Britanci i Francuzi svjesni su da je njihov plan „grubo kršenje međunarodnog prava, prije svega Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, te nosi rizik uništenja globalnog sustava neširenja”.
Pariz i London aktivno rade na tome da Kijevu osiguraju nuklearnu bombu, izvijestio je ured za odnose s javnošću Ruske vanjske obavještajne službe (SVR), prenosi ruska agencija TASS. Prema njihovim informacijama, britanske i francuske elite ne žele prihvatiti poraz. „Smatra se da bi Ukrajinu trebalo opskrbiti ‘Wunderwaffeom’ (njemački za ‘čudesno oružje’ – TASS). Kijev bi mogao težiti povoljnijim uvjetima prekida neprijateljstava ako bi posjedovao nuklearnu ili barem tzv. ‘prljavu’ bombu”, navodi se u priopćenju.
„Trenutno, prema informacijama kojima raspolaže ruski SVR, London i Pariz aktivno rade na pitanju pružanja Kijevu takvog oružja, kao i sredstava za njegovu isporuku. To uključuje prikriveni prijenos relevantnih europskih komponenti, opreme i tehnologija u Ukrajinu. Kao jedna od opcija razmatra se francuska mala nuklearna bojeva glava TN-75 s balističke rakete M51.1 lansirane s podmornice”, ističe se u priopćenju. U isto vrijeme, „Berlin je razborito odbio sudjelovati u tom opasnom pothvatu”.
Prema navodima Vanjske obavještajne službe, Britanci i Francuzi svjesni su da je njihov plan „grubo kršenje međunarodnog prava, prije svega Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, te nosi rizik uništenja globalnog sustava neširenja”.
„Stoga su glavni napori Zapada usmjereni na to da se posjedovanje nuklearnog oružja od strane Kijeva prikaže kao da su ga razvili sami Ukrajinci”, navodi se u priopćenju. „Velika Britanija i Francuska svjesne su da situacija koja se razvija u Ukrajini ne ostavlja nikakve šanse za postizanje toliko željene pobjede nad Rusijom rukama ukrajinskih oružanih snaga”, istaknuo je SVR.
Ured za odnose s javnošću naglasio je da „iznimno opasni planovi Londona i Pariza dokazuju da su izgubili doticaj sa stvarnošću”. „Njihove nade da će izbjeći odgovornost neutemeljene su, osobito imajući na umu da ništa skriveno neće ostati neotkriveno. U vojnim, političkim i diplomatskim krugovima ima dovoljno razboritih ljudi koji razumiju da nepromišljeni postupci njihovih čelnika predstavljaju prijetnju cijelom svijetu”, zaključila je Vanjska obavještajna služba.
