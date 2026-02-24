„Stoga su glavni napori Zapada usmjereni na to da se posjedovanje nuklearnog oružja od strane Kijeva prikaže kao da su ga razvili sami Ukrajinci”, navodi se u priopćenju. „Velika Britanija i Francuska svjesne su da situacija koja se razvija u Ukrajini ne ostavlja nikakve šanse za postizanje toliko željene pobjede nad Rusijom rukama ukrajinskih oružanih snaga”, istaknuo je SVR.