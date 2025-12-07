Japan: Kineski zrakoplovi usmjerili vojni radar na naše zrakoplove

TOBIAS SCHWARZ / AFP / TOBIAS SCHWARZ / AFP

Japan je u nedjelju priopćio da su kineski borbeni zrakoplovi usmjerili radar za upravljanje vatrom na japanske vojne zrakoplove u dva "opasna" incidenta u blizini japanskog otočja otoka Okinawa, što je Peking demantirao.

"Ova radarska osvjetljenja nadišla su razine potrebne za siguran let zrakoplova", objavio je ministar obrane Shinjiro Koizumi na X-u, dodajući da je Japan uložio prosvjed Kini zbog subotnjeg incidenta "vrijednog žaljenja".

Na sastanku s australskim ministrom obrane Richardom Marlesom u Tokiju, Koizumi je rekao da će Japan "odlučno i mirno" odgovoriti na kinesko ponašanje u održavanju regionalnog mira i stabilnosti.

Glasnogovornik kineske mornarice, pukovnik Wang Xuemeng, rekao je da su se japanski zrakoplovi više puta približavali i ometali kinesku mornaricu dok je provodila najavljenu letačku obuku s nosača zrakoplova istočno od tjesnaca Miyako.

Susreti u blizini otoka na koje i Japan i Kina polažu pravo najozbiljniji su sukobi između dviju vojski u nekoliko godina i vjerojatno će dodatno eskalirati napetosti između dviju istočnoazijskih sila.

Odnosi su se pogoršali u proteklih mjesec dana otkako je premijerka Sanae Takaichi upozorila da bi Japan mogao odgovoriti na kineske vojne akcije protiv Tajvana ako bi one ugrozile i sigurnost Japana.

Usmjeravanje radara za upravljanje vatrom na drugi zrakoplov prijeteći je korak jer signalizira potencijalni napad i može prisiliti ciljani zrakoplov na bijeg.

Wang je, u izjavi na službenim kanalima na društvenih medijima, odgovorio da je japanska izjava netočna i da su njegovi postupci ozbiljno ugrozili sigurnost leta.

"Službeno zahtijevamo da japanska strana odmah prestane klevetati i ocrnjivati ​​te strogo obuzda svoje akcije na prvoj crti", rekao je Wang.

"Kineska mornarica poduzet će potrebne mjere u skladu sa zakonom kako bi odlučno zaštitila vlastitu sigurnost te legitimna prava i interese."