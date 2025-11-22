Sve veće napetosti između Kine i Japana. Pljušte optužbe

Takaichi, konzervativna političarka koja je preuzela dužnost prošli mjesec, odbacila je namjernu dvosmislenost koju Japan i SAD dugo koriste u vezi s Tajvanom, kada je 7. studenog u parlamentu rekla da bi se hipotetski kineski napad na Tajvan, koji se nalazi nešto više od 100 km od japanskog teritorija, mogao smatrati "situacijom koja prijeti opstanku Japana".