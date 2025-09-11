Jedna osoba uhićena pa puštena na slobodu: Policija i dalje traga za ubojicom Trumpova saveznika

Osoba uhićena tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom javnog skupa na sveučilišnom kampusu u Utahu puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je u srijedu direktor FBI-a Kash Patel na X-u.
Šef savezne policije objavio je manje od dva sata ranije da je osumnjičenik za "strašnu pucnjavu u kojoj je poginuo Charlie Kirk u pritvoru".
"Naša istraga se nastavlja", dodao je Patel u novoj objavi.
Vlasti su priopćile da je osumnjičenik vjerojatno pucao s krova sa znatne udaljenosti, dodajući da se na skupu na Sveučilištu u Utahu okupilo oko 3000 ljudi.
Jeff Long, načelnik sveučilišne policijske uprave, rekao je da je na događaju radilo šest policajaca te da je koordinirao s voditeljem Kirkovog privatnog sigurnosnog tima, koji je također bio na licu mjesta.
