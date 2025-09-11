Oglas

ubojstvo Charlieja Kirka

Jedna osoba uhićena pa puštena na slobodu: Policija i dalje traga za ubojicom Trumpova saveznika

Hina
|
11. ruj. 2025. 06:34
GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Osoba uhićena tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom javnog skupa na sveučilišnom kampusu u Utahu puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je u srijedu direktor FBI-a Kash Patel na X-u.

Šef savezne policije objavio je manje od dva sata ranije da je osumnjičenik za "strašnu pucnjavu u kojoj je poginuo Charlie Kirk u pritvoru".

"Naša istraga se nastavlja", dodao je Patel u novoj objavi. 

Vlasti su priopćile da je osumnjičenik vjerojatno pucao s krova sa znatne udaljenosti, dodajući da se na skupu na Sveučilištu u Utahu okupilo oko 3000 ljudi.

Jeff Long, načelnik sveučilišne policijske uprave, rekao je da je na događaju radilo šest policajaca te da je koordinirao s voditeljem Kirkovog privatnog sigurnosnog tima, koji je također bio na licu mjesta.

Teme
Charlie Kirk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

