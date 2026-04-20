TAJMING JE SVE
Kako su "insajderi" znali Trumpove poteze i zaradili milijune? Ovo je pet najznačajnijih primjera
Tijekom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, trgovci su se kladili u milijunima dolara neposredno prije nego što je objavio važne najave i odluke.
BBC je analizirao podatke o obujmu trgovine na nekoliko financijskih tržišta i usporedio ih s nekim od najznačajnijih Trumpovih izjava koje su utjecale na tržište. Pronašli su dosljedan obrazac naglog rasta aktivnosti, ponekad satima, a ponekad i minutama prije nego što bi objave na društvenim mrežama ili intervjui postali javni.
Neki analitičari kažu da to nosi obilježja ilegalnog trgovanja povlaštenim informacijama, pri čemu se ljudi klade na temelju informacija koje nisu dostupne široj javnosti. Drugi kažu da je slika složenija i da su neki trgovci postali vještiji u predviđanju Trumpovih intervencija.
BBC je izdvojio pet najznačajnijih primjera:
9. ožujka 2026.: 'Rat je praktički završen'
Neki od najvećih pomaka dogodili su se u trgovini naftom na terminskom tržištu. Devet dana nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom, Trump je u telefonskom intervjuu za CBS News rekao da je sukob "praktički gotov".
18:29 GMT: Nagli porast oklada na naftu
19:16 GMT: Trump kaže da je rat gotovo završen
19:17 GMT: Cijena nafte pala za 25%
Prvi put javnost je saznala za intervju u 19:16 GMT, kad je novinar o njemu pisao na X-u. Trgovci naftom reagirali su na ovu vijest da bi sukob mogao završiti mnogo ranije nego što se očekivalo prodajom nafte, a cijena je pala za oko 25%.
Međutim, tržišni podaci pokazuju da je ogroman porast oklada na pad cijene nafte u 18:29 GMT - punih 47 minuta prije novinarove objave. Trgovci koji su se kladili zaradili su milijune dolara od kretanja cijena nafte.
23. ožujka 2026.: 'Potpuno i konačno rješenje sukoba'
Dana 23. ožujka, samo dva dana nakon što je zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane, Trump je na Truth Socialu objavio da je Washington vodio "VRLO DOBRE I PRODUKTIVNE RAZGOVORE" s Teheranom o "POTPUNOM I KONAČNOM RJEŠENJU" neprijateljstava.
To je bilo veliko iznenađenje za diplomatske promatrače i trgovce. Dionice su odmah porasle, a referentna cijena američke nafte, koja je rasla, naglo je pala.
Kako je BBC tada izvijestio, 14 minuta prije predsjednikove objave bilo je neobično velik broj oklada na cijenu američke nafte. Isti obrazac uočen je kod trgovaca koji su kupovali ugovore za Brent sirovu naftu, drugu glavnu referentnu naftu. Naftni analitičar tad je za BBC izjavio da se to trgovanje činili "abnormalnim".
9. travnja 2025.: Pauza za 'Dan oslobođenja'
Osim rata na Bliskom istoku, postoje i drugi primjeri trgovačke aktivnosti koji su izazvali čuđenje. Dana 2. travnja prošle godine, Trump je najavio ono što je nazvao Danom oslobođenja. Riječ je o sveobuhvatnom skupu catina na robu iz praktički svake zemlje svijeta.
Burze diljem svijeta su pale. Ali tjedan dana kasnije, kada je Trump najavio 90-dnevnu "pauzu" na namete za sve zemlje, osim Kine, burze su porasle. Referentni indeks S&P 500 skočio je za 9,5%, što je jedan od njegovih najvećih jednodnevnih dobitaka od Drugog svjetskog rata.
18:00 BST: Trgovci se počinju kladiti na rast burze
18:18 BST: Trump najavljuje pauzu
18:19 BST: Burza započinje povijesni porast
Opet, obrazac neobičnog trgovanja prethodio je ovim događajima s neobično velikim brojem oklada prije objave na jedan fond koji prati S&P 500. Broj transakcija skočio je na više od 10.000 u minuti, dok se ranije mjerio u stotinama.
Neki su trgovci uložili više od 2 milijuna dolara na rast burze tog dana, iako je burza sedam dana zaredom bilježila gubitke. Ogroman porast mogao im je donijeti profit od gotovo 20 milijuna dolara.
Kasnije tog tjedna, nekoliko demokrata u američkom Senatu pisalo je Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) pozivajući financijskog regulatora da istraži jesu li predsjednikove najave "obogatile insajdere i prijatelje administracije na štetu američke javnosti".
3. siječnja 2026.: Uhićenje Madura
Nedavni rast online tržišta predviđanja također je privukao pozornost promatrača.
Rastuća popularnost internetskih tržišta predviđanja također je izazvala pozornost. Platforme poput Polymarketa i Kalshija omogućuju klađenje na događaje, od vremena do američke vanjske politike. Trumpov sin, Donald Trump Jr., investitor je u Polymarketu i član je njegovog savjetodavnog odbora. Također djeluje kao strateški savjetnik Kalshija.
U prosincu 2025. jedan je korisnik kreirao račun na Polymarketu pod nazivom Burdensome-Mix. 30. prosinca postavili su svoju prvu okladu na to da će venezuelski predsjednik Nicolás Maduro biti izvan dužnosti do kraja siječnja 2026. Između 30. prosinca i 2. siječnja Burdensome-Mix uložio je ukupno 32.500 dolara na tu okladu.
Kada su Madura uhvatile američke specijalne snage i svrgnule sljedećeg dana, Burdensome-Mix je zaradio 436.000 dolara. Ubrzo nakon toga, račun je promijenio korisničko ime i od tada nije postavljao nikakve oklade.
28. veljače 2026.: Napadi na Iran
Prema web stranici za analizu blockchaina Bubblemaps, u veljači je na Polymarketu kreirano šest računa. Svi su se kladili na američki napad na Iran do 28. veljače. Kad je Trump potvrdio napade u ranim jutarnjim satima tog dana, računi su zajedno zaradili 1,2 milijuna dolara.
Petero od tih šest korisnika od tad se više nije kladilo, ali jedna od nedavnih aktivnosti računa pokazuje da je naknadno zaradio 163.000 dolara ispravnim klađenjem na primirje između SAD-a i Irana do 7. travnja, koje su Washington i Teheran objavili tog dana.
Polymarket je za BBC rekao da "postavlja, održava i provodi najviše standarde integriteta tržišta", dodajući da "proaktivno" surađuje s regulatorima i agencijama za provedbu zakona kako bi to učinio. U ožujku ove godine, i Polymarket i Kalshi su predstavili nova pravila za suzbijanje povlaštenog trgovanja.
Tržišta predviđanja spadaju pod nadležnost Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC). Njihov predsjednik nedavno je rekao kongresnom odboru da njegova organizacija ima "nultu toleranciju" za prijevaru i povlašteno trgovanje.
Pojavila se i informacija da je Bijela kuća prošli mjesec poslala interni e-mail osoblju, upozoravajući ih da ne koriste povlaštene informacije za klađenje na tržištima predviđanja. Glasnogovornik Davis Ingle rekao je tada BBC-u da je "svaka implikacija da se dužnosnici administracije bave takvim aktivnostima bez dokaza neutemeljena i neodgovorna izvještavanja".
Trgovanje povlaštenim informacijama teško dokazati
Trgovanje povlaštenim informacijama ilegalno je za većinu Amerikanaca od donošenja Zakona o vrijednosnim papirima 1933. godine. Prošireno je na dužnosnike američke vlade 2012. godine, iako do danas nitko nije procesuiran prema zakonu.
Paul Oudin, profesor specijaliziran za pravo financijske regulacije na Poslovnoj školi ESSEC, kaže da je pravila teško provesti. "Financijske vlasti neće provesti kazneni progon ako ne mogu otkriti tko je izvor informacija", kaže Oudin.
"Možete imati masovno trgovanje financijskim instrumentom koje jasno pokazuje da je netko bio upućen u ono što je Donald Trump namjeravao izjaviti", kaže Oudin. i zaključuje. "Ipak postoji velika vjerojatnost da nitko neće biti procesuiran".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare