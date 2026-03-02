KLAĐENJE NA SMRT
"Magamyman" zaradio 553.000 dolara na smrti iranskog vrhovnog vođe
Neposredno prije izraelskog napada, u kojem je u subotu ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, korisnik "Magamyman" zaradio je više od 553.000 dolara kladeći se na tržištu predviđanja ishoda Polymarket da će ajatolah izgubiti vlast.
Transakcije su izazvale pažnju članova Kongresa i kritičara tržišta predviđanja ishoda, koji tvrde da takve platforme omogućuju osobama s pristupom povjerljivim informacijama da profitiraju na smrtonosnim vojnim operacijama.
Kako javlja američki javni radio NPR, samo na Polymarketu trgovalo se u vrijednosti od pola milijarde dolara o pitanju kad će točno američke snage baciti bombe na Iran.
"Nevjerojatno je da je ovo legalno", napisao je senator Chris Murphy (demokrat iz Connecticuta) na platformi X." koji planira predložiti zakon kojim bi se takva aktivnost zabranila.
Bijela kuća zanijekala je da je itko iz Trumpova kruga povezan s unosnim transakcijama.
Veze Trumpovih i Polymarketa
Obitelj Trump ipak ima veze s Polymarketom. Donald Trump Jr., predsjednikov sin, savjetnik je Polymarketa, a njegova investicijska tvrtka 1789 Capital uložila je milijune u ovu kontroverznu kompaniju. Trumpova administracija obustavila je dvije savezne istrage protiv Polymarketa koje su pokrenuli dužnosnici predsjednika Joea Bidena.
It appears that a Polymarket account called "Magamyman" made $515,000 in a single day betting on last night's U.S. strike on Iran, with the first trade placed 71 minutes before the news broke publicly.— Mike Levin (@MikeLevin) March 1, 2026
When this person bought in, the market had this at a 17% probability. They… pic.twitter.com/giM7WfTjys
Ovo je najnoviji slučaj koji potiče raspravu o tome kako državni i vojni insajderi mogu unovčiti državne tajne.
U lipnju je jedan korisnik na Polymarketu točno predvidio vojne događaje između Izraela i Irana, zaradivši oko 150.000 dolara.
Inozemna burza Polymarketa
U siječnju je anonimni trgovac zaradio stotine tisuća dolara kladeći se neposredno prije uhićenja venezuelanskog čelnika Nicolása Madura. Mjesec dana kasnije izraelske su vlasti optužile dvije osobe za korištenje povjerljivih informacija kako bi se kladile na Polymarketu o nadolazećim napadima na Iran tijekom dvanaestodnevnog rata prošlog lipnja.
Milijuni dolara koji su se slili na tržište povezano sa svrgavanjem iranskog vrhovnog vođe ostvareni su na inozemnoj burzi kojom upravlja Polymarket, što znači da je izvan dosega regulatora u Washingtonu.
Trumpova administracija odobrila je Polymarketu otvaranje platforme sa sjedištem u SAD-u, ali ona još nije u potpunosti javno pokrenuta. Većina američkih korisnika koji koriste Polymarket pristupa stranici putem virtualne privatne mreže (VPN) koja prikriva identitet i lokaciju korisnika.
Terminski ugovor, a ne klađenje?!
Većina tržišta predviđanja ishoda, čija je popularnost posljednjih mjeseci naglo porasla, podliježu saveznom nadzoru Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC).
Agencija ovaj novi oblik klađenja smatra "terminskim ugovorom", a ne oblikom kockanja.
Prema američkim zakonima o trgovanju robama, trgovanje temeljeno na smrti i ratu nije zakonito, jer takve oklade stvaraju financijski poticaj za nasilje, ljudsku patnju i geopolitičku nestabilnost.
Na Kalshiju se nije moglo zaraditi
To je ograničenje bilo vidljivo tijekom vikenda u načinu na koji je drugo veliko tržište predviđanja, Kalshi, reagiralo na tržište povezano s pitanjem kad će Hamnei izgubiti vlast, što je privuklo više od 54 milijuna dolara u okladama.
Kad je potvrđena Hamneijeva smrt, oni koji su se kladili na Kalshiju očekivali su isplatu, ali do nje nije došlo. Trgovanje je pauzirano dok je tvrtka provela "dodatnu provjeru situacije".
Kasnije je izvršni direktor Kalshija Tarek Mansour na platformi X napisao da će tvrtka vratiti naknade prikupljene na tržištu povezanom s Hamneijem.
Mansour: Sprečavamo ljude da profitiraju na smrti
"Ne nudimo tržišta koja su izravno povezana sa smrću", napisao je Mansour. "Kad postoje tržišta čiji ishodi mogu uključivati smrt, pravila oblikujemo tako da spriječimo ljude da profitiraju od smrti. To smo učinili i ovdje."
U porukama korisnicima koji su se kladili prije i nakon smrti iranskog vođe, Kalshi je naveo da će izdati djelomične povrate u visini posljednje zabilježene cijene prije potvrde smrti, kako ne bi prekršio američke zakone koji zabranjuju tržišta na kojima ljudi mogu profitirati od smrti i atentata.
Odluka Kalshija izazvala je ogorčenje među trgovcima, koji su se osjećali prevarenima.
Klađenja na smrt i atentate ne bi smjela postojati
Bili su dodatno razočarani jer je tvrtka danima intenzivno promovirala tržište povezano s Hamneijem na društvenim mrežama.
Amanda Fischer, bivša dužnosnica Komisije za vrijednosne papire i burzu, koja sad radi u organizaciji za financijske reforme Better Markets, rekla je za NPR da Kongres mora djelovati kako bi zaustavio "izopačene poticaje i kaos uzrokovan klađenjem na smrt i razaranje".
Dodala je: „Tržišta predviđanja ishoda promiču mogućnost klađenja na događaje koji se mogu promatrati jedino kao zamjena za rat ili atentat. Zbrka i negodovanje oko toga kako će se riješiti oklade povezane s Hamneijem pokazuje da takvo tržište klađenja uopće ne bi smjelo postojati.“
