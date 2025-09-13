Oglas

NAJAVLJENE SANKCIJE

Kineska poruka SAD-u: Ne sudjelujemo u ratovima niti ih planiramo

author
Hina
|
13. ruj. 2025. 20:05
Kineska i američka zastava
Mark Schiefelbein / POOL / AFP

Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira, rekao je njezin ministar vanjskih poslova, nakon što su Sjedinjene Države pozvale saveznike da uvedu carine ruskim kupcima nafte, među kojima je i Kina.

Oglas

SAD poziva zemlje koje kupuju rusku naftu da prestanu to činiti dok pokušava osigurati i okončati ruski rat u Ukrajini. Washington je uveo carine Indiji zbog kupnje ruske robe, ali se suzdržao od kažnjavanja Kine, koja Rusiju smatra strateškim partnerom.

Rat ne može riješiti probleme, a sankcije ih samo kompliciraju, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim slovenskim kolegom u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, prema izjavi njegova ministarstva.

Teme
donald trump kina rusija sankcije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ