Američka vlada obustavila je rad nakon što su republikanci i demokrati odbacili prijedloge jedni drugih za privremeno financiranje. Riječ je o drugoj blokadi s Donaldom Trumpom na predsjedničkoj poziciji.
Zdravstvo je bilo glavni kamen spoticanja za obje stranke, a rezultat je da bi se sve osim najkritičnijih saveznih službi moglo potpuno zaustaviti dok se ne postigne dogovor.
Što to znači?
Obustavljanje rada savezne vlade ili njeno zatvaranje (eng. shutdown) znači da se sve neesencijalne funkcije vlade zamrzavaju. To će utjecati na sve, od socijalne sigurnosti do zračnog prometa pa sve do pristupa nacionalnim parkovima.
Savezne agencije ovise o odobravanju financiranja u Kongresu kako bi predsjednik mogao potpisati proračun za nadolazeću fiskalnu godinu. Ako ne mogu odobriti financiranje zbog političkih i inih razlika, a Amerika je duboko podijeljena, tada su te agencije prisiljene obustaviti rad, prenosi Sky News.
To znači da zaposlenici ne mogu ići na posao i da ne primaju plaću.
Što će funkcionirati?
Savezne agencije koje se smatraju kritičnima nastavit će s radom, kao FBI i CIA, neće nestati, kontrola zračnog prometa neće prestati, a isto vrijedi i za Nacionalnu gardu te službenike granične sigurnosti. Nacionalna elektroenergetska mreža također je sigurna.
Isplate socijalne sigurnosti i dalje će se isplaćivati, veterani i korisnici Medicare programa nastavit će primati zdravstvenu zaštitu, a američka poštanska služba i dalje će dostavljati poštu.
Nije prvi puta
Ne zna se točno koliko će ovo zatvaranje američke vlade trajati, budući da će se okončati tek kada Kongres usvoji zakon o financiranju.
Ovo nije prvi put da se takva situacija događa, piše BBC. Najduže zatvaranje u američkoj povijesti trajalo je 35 dana i dogodilo se tijekom prvog mandata Donalda Trumpa.
U prošlosti, zatvaranja su trajala različito:
- drugo najduže bilo je u prosincu 1995. i trajalo je 21 dan,
- za vrijeme Baracka Obame zatvaranje je trajalo 16 dana,
- između 1982. i 1987. dogodila su se četiri zatvaranja, svako u trajanju od samo jednog dana,
- za vrijeme bivšeg predsjednika Billa Clintona savezna je vlada bila zatvorena 5 dana.
