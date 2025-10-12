Trenutačne vlasti Moldavije čine ozbiljnu pogrešku time što Rusiju čine svojim antagonistom radi jačanja odnosa s Europom.
Trenutačne vlasti Moldavije čine ozbiljnu pogrešku time što Rusiju čine svojim antagonistom radi jačanja odnosa s Europom, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za TASS, komentirajući novu vojnu strategiju koju je ovaj tjedan usvojio Kišinjev, a u kojoj se Rusija naziva prijetnjom, piše ruska državna novinska agencija Tass.
"Jedna zemlja je već napravila takvu pogrešku, to nije donijelo ništa dobro toj zemlji", rekao je Dmitrij Peskov. "Ovo je nastavak prilično konfrontacijskog stava prema našoj zemlji, neprijateljskog stava. S našeg gledišta, trenutačni čelnici Moldavije čine ozbiljnu pogrešku," istaknuo je Peskov.
"Vjeruju da linija jačanja odnosa s Europom podrazumijeva potpunu antagonizaciju Rusije. Jedna zemlja je već napravila takvu pogrešku. To nije donijelo ništa dobro toj zemlji," naglasio je.
Dana 8. listopada na sjednici vlade odobrena je nova vojna strategija Moldavije do 2035. godine, prema kojoj je Rusija glavna sigurnosna prijetnja za tu zemlju.
