ZA SASTANAK U BUDIMPEŠTI

Lavrov i Rubio pripremaju sastanak Putina i Trumpa: "Održana je konstruktivna rasprava"

Hina
20. lis. 2025. 17:32
Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio, zaduženi za pripremu samita predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, održali su "konstruktivan" razgovor u ponedjeljak, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Putin i Trump dogovorili su se prošlog četvrtka u telefonskom razgovoru da će se uskoro sastati u mađarskoj prijestolnici Budimpešti na svom drugom samitu ove godine, a obje strane su rekle da će Lavrov i Rubio pripremiti taj susret.

„Održana je konstruktivna rasprava o mogućim konkretnim koracima za provedbu dogovora postignutih tijekom telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa 16. listopada“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Sastanak europskih zemalja u petak

Rusija je rekla da na samitu želi raspravljati o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa Moskve i Washingtona.

Istovremeno, u razgovoru s novinarima u ponedjeljak u Sloveniji na sastanku mediteranskih zemalja, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će se skupina zemalja koje su obećale jačanje podrške Ukrajini sastati u petak u Londonu.

Na sastanak "koalicije voljnih" će doći i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Zelenski je, u zasebnoj objavi na X-u, najavio da će ovog tjedna biti "puno sastanaka i pregovora u Europi".

Teme
donald trump marco rubio rusija sergej lavrov ukrajina vladimir putin

