MAPA / Ovo su američka upozorenja za putovanja u 2026., evo kako stoji Hrvatska
Američko Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja objavljivati i ažurirati svoja upozorenja za putovanja za zemlje diljem svijeta, pružajući Amerikancima više informacija o sigurnosti različitih odredišta.
Ulaskom u 2026. godinu, upozorenja Ministarstva vanjskih poslova ističu koje bi zemlje mogle biti sigurna blagdanska odredišta za Amerikance u novoj godini, a koje bi trebalo izbjegavati zbog povišene razine kriminala i drugih zabrinutosti, piše Newsweek.
Newsweek je sastavio popise zemalja prema četiri razine upozorenja te objašnjenja što svaka razina znači.
Zašto je to važno
Upozorenja za putovanja mogu pomoći Amerikancima da bolje planiraju međunarodna putovanja, ne samo tako što im pomažu u odabiru sigurnijih odredišta, već i tako što im pomažu razumjeti koji dijelovi pojedinih zemalja predstavljaju rizik i na kakve bi opasnosti trebali obratiti pozornost.
U procjeni zemalja Ministarstvo vanjskih poslova uzima u obzir više čimbenika, uključujući kriminal, terorizam, građanske nemire, pristup zdravstvenim uslugama, vjerojatnost prirodnih katastrofa, aktualna događanja i drugo.
Upozorenja razine 1
Za sve zemlje s upozorenjem razine 1 Amerikancima se savjetuje da „primjenjuju uobičajene mjere opreza“. To je najniža razina upozorenja u pogledu sigurnosnog rizika.
Odredišta s ovom razinom upozorenja uoči 2026. godine su:
Aruba
Australija
Austrija
Bermudi
Butan
Bugarska
Kanada
Kajmanski Otoci
Curaçao
Češka
Estonija
Falklandski Otoci
Farski Otoci
Finska
Francuska Polinezija
Gibraltar
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Japan
Kazahstan
Latvija
Luksemburg
Monako
Mongolija
Novi Zeland
Sjeverna Makedonija
Norveška
Poljska
Portugal
Katar
Rumunjska
Sveti Vincent i Grenadini
Slovačka
Slovenija
Južna Koreja
Surinam
Švicarska
Tajvan
Turkmenistan
Uzbekistan
Vanuatu
Vijetnam
Zambija
Neke zemlje s upozorenjem razine 1 također su označene kao zemlje s „povišenim sigurnosnim rizikom“. One nisu uključene u gornji popis, a uključuju i Hrvatsku. Osim Hrvatske, tu su još Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal i druge.
Upozorenja razine 2
Za sve zemlje s upozorenjem razine 2 Amerikancima se savjetuje da „primjenjuju povećan oprez“, što može biti posljedica različitih čimbenika, poput povećanog rizika od kriminala, otmica, terorizma ili problema sa zdravstvenim uslugama.
Odredišta s ovom razinom upozorenja uoči 2026. godine su:
Albanija
Angola
Bosna i Hercegovina
Bocvana
Čile
Kina
Kostarika
Kuba
Dominikanska Republika
Ekvatorijalna Gvineja
Eritreja
Francuska
Njemačka
Grenland
Gvineja
Italija
Malavi
Maroko
Namibija
Nizozemska
Republika Kongo
San Marino
Srbija
Sijera Leone
Salomonski Otoci
Južna Afrika
Španjolska
Šri Lanka
Švedska
Istočni Timor
Bahami
Gambija
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ujedinjeno Kraljevstvo
Urugvaj
Zimbabve
Neke zemlje s upozorenjem razine 2 također su označene kao zemlje s „povišenim sigurnosnim rizikom“. One nisu uključene u gornji popis, ali uključuju Alžir, Boliviju, Brazil, Kamerun, Ekvador, Peru, Saudijsku Arabiju, Tunis i druge.
Upozorenja razine 3
Za sve zemlje s upozorenjem razine 3 Amerikancima se savjetuje da „preispitaju putovanje“ u ta odredišta, što može biti posljedica širokog spektra problema, poput povećanog rizika od kriminala, otmica, terorizma ili problema sa zdravstvenim uslugama.
Odredišta s ovom razinom upozorenja uoči 2026. godine su:
Gvineja-Bissau
Gvajana
Nepal
Nikaragva
Tanzanija
Trinidad i Tobago
Uganda
Neke zemlje s upozorenjem razine 3 također su označene kao zemlje s „povišenim sigurnosnim rizikom“. One nisu uključene u gornji popis, ali uključuju Čad, Kolumbiju, Etiopiju, Nigeriju, Pakistan i druge.
Upozorenja razine 4
Za sve zemlje s upozorenjem razine 4, najvišom izdanom razinom, Amerikancima se savjetuje da uopće ne putuju u ta odredišta, jer su rizici za njihovu osobnu sigurnost posebno visoki. Zemlje u kojima postoje oružani sukobi, uz druge rizike, često dobivaju upozorenje razine 4.
Odredišta s ovom razinom upozorenja uoči 2026. godine su:
Afganistan
Bjelorusija
Mjanmar
Srednjoafrička Republika
Iran
Irak
Libija
Mali
Niger
Ruska Federacija
Somalija
Južni Sudan
Sudan
Sirija
Ukrajina
Venezuela
Što slijedi
Upozorenja Ministarstva vanjskih poslova vjerojatno će se mijenjati tijekom 2026. godine, kako ministarstvo nastavi preispitivati sigurnost pojedinih odredišta.
