Vojni analitičar: Kada bi se to dogodilo u Ukrajini, počeo bi treći svjetski rat

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića gdje su razgovarali o ratu u Ukrajini i stanju ukrajinske vojske.

Ogorec kaže da je NSATU misija završena priča, ali ističe da si Hrvatska nema što predbacivati jer je maksimalno pomagala Ukrajini.

Koje bi europske zemlje mogle sudjelovati u “koaliciji voljnih“ za Ukrajinu?

“Od samog početka Hrvatska se jasno i nedvosmisleno stavila na stranu EU-a i NATO saveza i osudila agresiju po svim pitanjima. Pružala je maksimalnu pomoć Ukrajini koliko god je bilo moguće u našim okvirima, čak i više od naših okvira”, poručio je Ogorec.

Analitičar kaže i da se stvaraju dva diskursa među zapadnim zemljama o ratu u Ukrajini.

“Jedne su na čelu s SAD-om za prekid vatre i za zaustavljane borbenog djelovanja, a druga opcija je koalicija voljnih. Ali velik dio europskih zemalja šute”, kazao je.

“To bi bio početak trećeg svjetskog rata”

Ogorec smatra da bi se u određenoj situaciji rat u Ukrajini mogao razviti u treći svjetski rat.

Ukrajina ima svoju novu raketu: Može li "Dugi Neptun" zamijeniti zapadne rakete? Ruski svećenik uhićen zbog fotografije s ukrajinskom zastavom

“Takozvane mirovne snage, ako bi se sad poslale u Ukrajinu bez da bi došlo do prekida vatre i sporazuma o primirju, bez da bi došlo do zasutavljanja ratnih operacija, bez da bi došlo do suglasnosti i jedne i druge strane o sukobu o tome da dođu neke neutralne snage koje bi bile tampon zona – te tzv. mirovne snage bi bile ustvari interventne snage koje bi se direktno uključile u oružani sukob. Drugim riječima, to bi bio početak trećeg svjetskog rata”, rekao je.

Ogorec je uvjeren da bi Rusija bila spremna na dolazak mirovnih snaga, ali pod njihovim uvjetima – tek kad bi završile sve vojne operacije.

“Ja vjerujem da, kao i sve operacije do sada koje su bile mirovne operacije, bi morale proći kroz Vijeće sigurnosti UN-a. Kad oni donesu rezoluciju, vjerojatno bi bile uključene zemlje koje nisu članice NATO-a i koje su neutralne u cijelom ovom sukobu. Ili bi se uključile zemlje koje bi bile podjednako prihvatljive i Ukrjaini i Rusiji”, smatra Ogorec.

Što se tiče europskog plana naoružavanja, Ogorec poručuje da će se Europa još neko vrijeme morati oslanjati na američko tržište koje je puno naprednije. “Savladati naglo nekakav tehnološki jaz u kratkom vremenu jednostavno nije moguće”, kaže Ogorec.

“Nije u pitanju samo naoružavanje i vojna oprema. SAD ima vrlo razvijen satelitski sustav, sustav promatravanja, izvješćivanja, obavještajne strukture. Sad vidimo u Ukrajini da je ta obavještajna potpora praktički vrijednija i važnija, nego što je slanje i isporuka naoružanja. Jer bez obavještajne potpore sustavi na prvoj crti su slijepi. Europa je i u tome u nedostatku i to treba nadoknaditi. Hoće li uspjeti tako brzo? Ne vjerujem”, zaključio je Ogorec.

