Marty Baron za N1 o padu Washington Posta

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je američki novinar i kolumnist Marty Baron, glavni urednik Washington Posta od 2012. pa sve do umirovljenja 2021. Razgovarali su, između ostaloga, o Jeffu Bezosu, medijima, Donaldu Trumpu i nedavnim rezovima na Washington Postu.
Posljednji smo put razgovarali 2019. u Davosu na Svjetskom gospodarskom forumu, kada ste mi rekli da povjerenje u medije raste i da je Post u usponu. Što se dogodilo s tim optimistom iz 2019.?
"Ne znam baš da sam rekao da povjerenje u medije raste, ali u to je vrijeme svakako raslo povjerenje u Post. Mislim da se mediji suočavaju s brojnim izazovima: polarizacijom u našem društvu, padom čitanosti zbog društvenih mreža poput Facebooka, sada i padom čitanosti zbog tražilica poput Googlea zbog pojave generativne umjetne inteligencije te općom fragmentacijom medija koju je omogućio internet u općenitom smislu. Sve su to vrlo bitni čimbenici koji su golemi izazovi za tradicionalne medije."
A što je s Postom? Kada smo razgovarali 2019., imao sam dojam da ste g. Jeffa Bezosa smatrali pozitivnom figurom.
"Pa mislim da je tada i bio. Kupio je Post 2013. godine. Postavio je novu strategiju za nas: da budemo više nacionalni i međunarodni. Dali smo mu prijedloge inicijativa koje je zatim financirao. Gotovo sve su bile uspješne. Čitanost nam je snažno rasla. Post je približio brojci od gotovo tri milijuna pretplatnika. U jednom trenutku zapravo smo nadmašili New York Times. Nastavio je ulagati i imali smo šest uzastopnih godina profitabilnosti. Istodobno je snažno i elokventno stao u obranu misije Posta. Suprotstavljao se napadima Donalda Trumpa na Post i medije općenito, govoreći da je to neprimjereno za nekoga tko želi biti predsjednik, a zatim i za nekoga tko jest predsjednik. Dakle, u tom je razdoblju bio dobar vlasnik."
S g. Bezosom ste imali priliku surađivati prilično blisko, ili svakako više nego prosječna osoba. Kakav je bio vaš dojam o njemu u to vrijeme? Je li ga zaista zanimao javni interes, a ne privatni?
"Tako se činilo. Nikada nije koristio Post kako bi ostvario privatnu korist. Nije se uopće miješao u naše novinarsko izvještavanje. Zapravo se jedva uključivao i u uredničko-komentatorski dio novina. Hvalio je naš rad i branio našu neovisnost. Imali smo, primjerice, recenzenta tehnologije koji je oštro kritizirao mnoge Amazonove proizvode i usluge. Izvještavali smo o njegovoj kompaniji i kontroverzama oko nje, no nikada se nije miješao u to izvještavanje. Snažno i opetovano govorio je u korist istinski neovisnog tiska i neovisnog Washington Posta."
Što mislite, u kojem se točno trenutku situacija promijenila? Jer gledajući iz današnje perspektive, uz on što se sada zbiva u Washington Postu, ne čini se kao tako pozitivna osoba.
"Mislim da se promjena dogodila s povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću i izgledima da će se to dogoditi. Možda se sjećate da je 11 dana prije izbora 2024. Jeff Bezos donio odluku da otkaže uredničku podršku Kamali Harris. Da je to učinio godinu ili šest mjeseci prije toga, mislim da ne bi bilo puno kontroverze. Ali učinio je to 11 dana prije izbora, kada se činilo da će Donald Trump vjerojatno pobijediti. Mislim da se bojao Trumpove odmazde, da bi mogao uskratiti ili otkazati ugovore Amazonu, koji ima mnogo državnih ugovora za "cloud" usluge, a Bezos ima i privatnu svemirsku kompaniju Blue Origin koja se napokon počela etablirati i nadala se da će dobiti ugovore sa saveznim vlastima, bila bi snažno ovisna o tim ugovorima. Mislim da se bojao Trumpove odmazde. Trump je Bezosa smatrao političkim neprijateljem iz samo jednoga razloga: zbog izvještavanja Washington Posta."
Dakle, možemo li sada reći da su poslovi Blue Origina ili Amazona u ovom trenu zapravo urednički filteri za Washington Post?
"Ne bih to tako rekao. Kao prvo, ne vjerujem da se uopće uplitao u novinarsko izvještavanje Washington Posta. Nemam dokaza za to. Nisam čuo za takvo što. Mislim da bi došlo do pobune među zaposlenicima kada bi se ikada zapravo uplitao u novinarsko izvještavanje. Kao što znate, u SAD-u u medijskim kućama poput Posta tradicionalno postoji velika barijera između komentatorskog odjela i novinarskog odjela. Promijenio je komentatorski dio, to je sigurno. Promijenio je uredničke komentare Posta. Mislim da je njegov strah od Trumpove odmazde utjecao na njegov opći stav prema predsjedniku. Ali čak i danas ne vjerujem da se miješao u novinarsko izvještavanje. Zapravo, vjerujem da nije."
Odluku da se 2024. ne podrži kandidat nazvali ste kukavičlukom i beskičmenjaštvom. Vjerujete li da je Jeff Bezos imao veze s tim ili ne?
"Naravno da jest! Rekao je da jest. Napisao je poruku čitateljima u kojoj je preuzeo odgovornost za tu odluku. Rekao je da je to bila njegova odluka s ciljem poticanja većeg povjerenja u Post. Smatrao je da uredničke podrške predsjedničkim kandidatima signaliziraju političku pristranost i da ionako nemaju utjecaj na glasanje birača. Zato je smatrao da bi, u interesu jačanja povjerenja u Post, trebalo ukinuti takve uredničke podrške kandidatima na predsjedničkim izborima."
Možete li zamisliti da bi Jeffu Bezosu bilo moguće povući takav potez dok ste vi bili na čelu Washington Posta?
"Svakako je imao pravo na to. Kao što sam rekao, komentatorski odjel potpuno je odvojen od novinarskog. Nije se uplitao u novinarsko izvještavanje dok sam ja bio ondje. Jedva da je bio uključen u komentatorski dio, koliko sam čuo, iako se ja time nisam bavio, i bio bih iznenađen da je to činio. Zapravo je hvalio bivšeg urednika komentatorskih stranica, Freda Hiatta, koji je nažalost preminuo, i govorio da se uglavnom slaže s uredničkim stavovima Posta."
Prošlog tjedna Post je otpustio trećinu zaposlenika i ugasio sportski i fotografski odjel. Rekli ste da će ambicije lista biti znatno smanjene. Ima li Post i dalje kapacitet pozivati vlast na odgovornost ili je u principu opet postao regionalni medij?
"Pa, mislim da će se zapravo pokazati da su rezovi u broju zaposlenika veći od 30 %. Nisam siguran kako su to izračunali, ali čini se da bi brojka mogla biti veća, bliže 45 %. Dakle, uz sportski odjel i fotografe, otpustili su i velik dio dopisnika u inozemstvu. Uglavnom su ukinuli lokalno izvještavanje, a ukinuto je i praćenje umjetnosti i kulture. Uglavnom su zadržali istraživačke novinare, iako je i tu bilo nekih rezova. Mislim da i dalje imaju kapacitet pozivati Trumpa na odgovornost, pozivati bilo koju vladu na odgovornost, kao što i trebaju. To je glavna dužnost medija u SAD-u. Zato i imamo Prvi amandman Ustava: moraju postojati neovisni mediji kao korektiv vlasti. Vjerujem da će Post to nastaviti činiti, ali mislim da će resursi koji su im na raspolaganju biti smanjeni. Stoga se bojim da neće moći učiniti onoliko koliko su mogli prije."
Neke poteze uprave Washington Posta nazvali ste samonametnutim uništavanjem brenda. Mislite li to i dalje?
"Da, prošlo je tek nekoliko dana otkako sam to rekao i sigurno nisam promijenio mišljenje. Mislim da je to doista bilo samonametnuto uništavanje brenda. Mnoge odluke koje su donesene bile su, po mom mišljenju, pogrešne. Primarno uništavanje brenda bilo je nastojanje vlasnika, Jeffa Bezosa, da se umili Trumpovoj administraciji, Donaldu Trumpu. To je ostavilo gorak okus u ustima čitatelja pa su masovno otkazivali pretplate. Nakon odluke da se ukine podrška Kamali Harris, oko 275 000 čitatelja otkazalo je pretplatu u roku od tjedan ili dva. Kao rezultat promjena na komentatorskim stranicama i u uredničkim komentarima, koji su oštro skrenuli udesno, i drugi čitatelji, deseci tisuća njih, otkazali su pretplatu. Dakle, mislim da su si sami zadali taj udarac, bilo je nepotrebno i nepromišljeno. Unatoč vrlo dobrom novinarskom radu koji obavlja novinarski odjel, to je pomoglo potkopati brend Washington Posta.
Will Lewis upravo je odstupio nakon vrlo turbulentnog mandata. Je li on bio arhitekt tog pada ili pak samo izvršitelj nove Bezosove vizije manje konfrontacijskog Washington Posta?
"Pa, ne znam što se događalo iza kulisa. Angažiran je prije dvije godine, bio je ondje nešto dulje od dvije godine. Ne znam je li bio arhitekt pada, ali sigurno nije pronašao rješenje za neke izazove s kojima su se suočavali. Mislim da su mnoge mjere koje je poduzeo zapravo pogoršale situaciju. Bojim se da nije bio kadar artikulirati strategiju i viziju. A ni sam Jeff Bezos nije artikulirao viziju ili strategiju, suvremenu viziju i strategiju za Washington Post. Posljednji put sam ga čuo da jasno iznosi strategiju i viziju kada je kupio Post, i bile su vrlo jasne: da postanemo nacionalni i međunarodni, da to činimo digitalnim kanalima, i upravo smo to učinili. No danas, u posljednjih pet godina, nisam čuo nikakvu jasno artikuliranu strategiju ili viziju."
U svojoj knjizi "Collision of Power" napisali ste da osobu poput Jeffa Bezosa treba promatrati s dozom sumnje. I branili ste ga, a donekle ga branite i sada, od optužbi za uplitanje. Žalite li danas zbog toga što ste ga branili? Ili se on kao osoba bitno promijenio otkako ste napustili Post 2021. godine?
"Ne mislim da ga branim, nego da iznosim sliku onoga što se doista dogodilo. Dajem vam točan prikaz onoga što je radio dok sam bio izvršni urednik Washington Posta. Pružio je strategiju, ulagao u tu strategiju, branio je našu misiju i elokventno govorio u korist te misije. Sve je to javno dostupno. Dakle, ne branim nikoga, samo govorim kako jest. Nemam što povući. Ono što sam napisao u toj knjizi i što dosljedno govorim apsolutno je istina. Je li se promijenio? Mislim da jest, i to značajno, posebno zbog straha od povratka Donalda Trumpa, straha da bi se Trump mogao osvetiti Amazonu, koji je izvor njegovog bogatstva, i njegovoj privatnoj svemirskoj kompaniji Blue Origin, koja je predmet njegove strasti, ono do čega mu je najviše stalo. U kontekstu njegovih ukupnih poslovnih interesa, Washington Post vrlo je malen dio i vjerujem da daje prednost drugim komercijalnim interesima u odnosu na Washington Post."
Vidjeli ste model tzv. milijardera-spasitelja, ili kako je to jednom rekao Alan Rusbridger: vilinske kume. Vidjeli ste taj model u najboljem i najgorem izdanju. Ako Jeff Bezos nije odgovarajući vlasnik za Post, kao što sada tvrdi sindikat, tko onda jest? I je li jedini put naprijed neprofitni model ili model vlasništva kroz fond?
"Pretpostavljam da postoje drugi koji bi mogli biti dobri vlasnici. Ne znam jesu li zapravo zainteresirani za kupnju Posta. Čuo sam da je nekoliko imućnih pojedinaca ili institucija pristupilo Bezosu u pogledu kupnje, ali odbio je te ponude. Vjerujem da mu je predloženo i da Post pretvori u neprofitnu organizaciju, što je također odbio. Ne čini se da ima interesa za to. Pretpostavljam da postoje dobri potencijalni vlasnici, ali moguće je i da bi ga, ako dluči prodati, mogao prodati nekomu koga bih osobno smatrao nepoželjnim vlasnikom, nekomu tko bi kupio Post iz stranačko-političkih razloga. Najvjerojatnije bi to bili ljudi koji su povezani s Trumpom, njegovi saveznici. Mogu zamisliti da bi im kupnja Washington Posta bila u interesu, no mislim da bi to bila vrlo loša ideja."
2019. godine Trumpov efekt doveo je porasta broja pretplatnika. No 2024. i 2025. čini se da je poticao strah. Kako bi redakcija trebala biti lider kada se vlasnik u biti boji predsjednika ili mu se pokušava umiliti?
"Novinarski odjel Washington Posta pokazuje upravo kako to treba raditi. Nastavljaju to činiti. Činili su to kroz cijelo ovo razdoblje, unatoč ponašanju vlasnika. Bave se izvrsnim istraživačkim novinarstvom o onome što ova administracija radi. Zagrebali su ispod površine, otišli iza kulisa. Ovu vlast doista pozivaju na odgovornost, kao što bi trebali i svaku vlast. Dakle, odgovor je da novinarski odjel treba nastaviti raditi svoj posao, bez obzira na ono što vlasnik radi."
I za kraj... Nazvali ste aktualne zaposlenike Washington Posta talentiranima i hrabrima, ali iscrpljenima. Da ste danas u toj redakciji, biste li kolegama rekli da ostanu i bore se ili je vrijeme da potraže novu platformu putem koje će govoriti istinu moćnicima?
"Nadam se da će ljudi ostati i nastaviti obavljati vrlo dobar posao. Mislim da je Post itekako potreban. Što više novinara pruža kvalitetno novinarstvo, poziva vlast na odgovornost, provodi dubinska istraživanja i donosi činjenice... Mislim da je danas potreba za tim veća nego ikad. Svaki novinar mora procijeniti vlastite okolnosti i profesionalne prilike. Nije na meni da im govorim što da rade sa svojim životima i karijerama, ali želim da Post ostane vrlo snažna novinarska institucija koja vlast poziva na odgovornost."
