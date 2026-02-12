Marty Baron za N1 o padu Washington Posta

"Pa, mislim da će se zapravo pokazati da su rezovi u broju zaposlenika veći od 30 %. Nisam siguran kako su to izračunali, ali čini se da bi brojka mogla biti veća, bliže 45 %. Dakle, uz sportski odjel i fotografe, otpustili su i velik dio dopisnika u inozemstvu. Uglavnom su ukinuli lokalno izvještavanje, a ukinuto je i praćenje umjetnosti i kulture. Uglavnom su zadržali istraživačke novinare, iako je i tu bilo nekih rezova. Mislim da i dalje imaju kapacitet pozivati Trumpa na odgovornost, pozivati bilo koju vladu na odgovornost, kao što i trebaju. To je glavna dužnost medija u SAD-u. Zato i imamo Prvi amandman Ustava: moraju postojati neovisni mediji kao korektiv vlasti. Vjerujem da će Post to nastaviti činiti, ali mislim da će resursi koji su im na raspolaganju biti smanjeni. Stoga se bojim da neće moći učiniti onoliko koliko su mogli prije."