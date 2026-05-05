EKONOMSKI STRUČNJAK
Ljubo Jurčić: Naš smještaj ne odgovara današnjoj potražnji, traži se kompletni doživljaj kojeg mi nemamo
Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao ekonomsku situaciju te nadolazeću turističku sezonu.
Procjenjuje da, ostane li situacija u Hormuškom tjesnacu ovakva kakva jest, prosječnu cijenu nafte možemo očekivati oko 115 do 120 dolara.
"Tankeri koji su putovali na moru su se ispraznili i iscrpljuju se rezerve, a nema pritoka nove nafte. Ne treba plašiti ljude s naftom, nafte će biti. Pitanje je samo cijene. U kratkom roku, bit će problem kod kerozina jer ga je Europa previše uvozila iz arapskog svijeta, a u dužem će roku biti problem s umjetnim gnojivima. Ali, prvo će nastradati siromašne zemlje. To dolazi tek u sljedećem koraku", rekao je.
Druge europske turističke destinacije su jeftinije od Hrvatske, kaže Jurčić i dodaje da vjerojatno daju nešto drugo i bolje u sadržaju.
"Ukratko, današnje stanje u hrvatskom turizmu je rezultat hrvatske turističke i ukupne ekonomske politike posljednjih 20-30 godina. Prije 30 smo godina rekli da ako želimo podići kvalitetu turizma, moramo povećati udio hotelskog smještaja, a mi smo povećali broj ležaja na plaži i u privatnim domaćinstvima. Udio hotela je, čini mi se, pao ispod 10 posto. U takvoj situaciji ne možete očekivati veći broj turista veće platežne moći, tako da ćemo uvijek imati problem pritiska na cijenu jer ćemo imati goste koji imaju niži standard i tražit će cjenovnu konkurentnost", poručio je.
Jurčić je dodao da oni koji plaćaju više u većem broju ni ne dolaze u Hrvatsku. "Ova priča mogu biti samo konstatacija i dobre želje. Prošle godine smo pogodili kakva će biti turistička sezona", naglasio je i procijenio da će i ove godine turistička sezona biti kao prošla, s dva posto više ili manje.
Jutros je u Novom danu gostovao čelnik Instituta za turizam, koji je izjavio da bi Hrvatska trebala biti butik destinacija, a ne najjeftinija.
"To je linija manjeg otpora, kad hrvatska politika ne radi sustavno nijednu politiku, pa ni turističku. Paušalno oporezivanje kreveta dovelo je do toga da je Dalmacija povećala prihode od turizma, a Slavonija se ispraznila. Dakle, jedno pričamo, drugo radimo. Zapravo, ne mislimo što radimo, samo pričamo da lijepo izgleda i da je lijepo čuti pa očekujemo da će biti dobro, a znamo kako će biti. Što se tiče butik turizma, to je lijepa riječ, ali je sasvim nejasna", poručio je.
Istaknuo je da bi zdravstveni turizam mogao trajati cijelu godinu, ali za to, dodaje, oni koji će dolaziti neće htjeti spavati po kućama nego u komforu hotela. Tu je, navodi, i kongresni turizam, a Hrvatska bi trebala imati najmanje tri kongresne dvorane. Istaknuo je i sportski turizam, kulinarski i znanstveni turizam. Podsjetio je da je davno predložio da se u Kumrovcu otvori škola samoupravnog socijalizma, a tamo bi, kaže, najviše dolazili Amerikanci, Indijci i Kinezi.
Turisti koji dolaze u Hrvatsku biraju jeftiniji smještaj kako bi što više vremena provodili na plaži, pa kuhaju više u apartmanskim kuhinjama ili odlaze u restorane na ćevape i pizzu. "Takve smo goste dovukli, takav smještaj i ugođaj je dovukao takve goste kojima je bitna cijena i samo smještaj", naglasio je.
Jurčić smatra da ni ove godine nećemo imati popunjeni privatni smještaj jer, objašnjava, nema više turista koji idu u takav smještaj iako je on napravljen suvremeno i moderno uređen.
"To ne odgovara današnjoj potražnji, mojoj generaciji je bio dovoljan krevet, danas više ne. Rastom standarda raste i potražnja turističke kvalitete, oni traže kompletni doživljaj, kojeg mi nemamo", rekao je i dodao da bi cijene trebale biti tu negdje i ne smatra da će puno poskupjeti.
