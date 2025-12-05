Oglas

sestra se bori za život

Međimurje pod opsadom, jedan od policajaca ubojici poslao poruku: "Ako ovo vidi ili sluša..."

author
N1 Info
|
05. pro. 2025. 20:09
PXL_051225_142953865
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurje je potresao strašan zločin. Ondje je 40-ogodišnji muškarac pucao u dvije sestre, jednu je ubio, a drugu teško ranio. Liječnici se još bore za njezin život, a osumnjičenika traže i hrvatska i slovenska policija.

Oglas

"Možemo reći da je cijelo Međimurje pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju", prenosi Dnevnik.

O istrazi je razgovarao i s Miljenkom Vrbancem, načelnikom Policijske postaje Mursko Središće.

"Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se on pronašao počinitelj", rekao je.

Oružje nije pronađeno, drugi dokazi jesu

Automobil koji je pronađen u Sloveniji se nalazi u Policijskoj upravi međimurskoj i obavljena je pretraga, dodao je načelnik.

"Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi", otkrio je te napomenuo: "Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje."

Osumnjičenika traže i dronovima.

"Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, koja je počinila više kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene", napomenuo je

Građanima je rekao da, ako vide ubojicu, odmah nazovu policiju, a poslao je poruku i zločincu.

"Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način", zaključio je.

Teme
femicid međimurje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ