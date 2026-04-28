Melania Trump obrušila se na Jimmyja Kimmela: "Kukavica se skriva se iza ABC-ja!"
“Kimmela treba odmah otpustiti”, kaže predsjednik Donald Trump usred reakcija na parodični komentar rekavši kako Melania Trump "zrači poput trudne udovice"
Američki predsjednik Donald Trump pridružio se svojoj supruzi Melaniji Trump u pozivu televizijskoj mreži ABC da poduzme mjere protiv komičara Jimmyja Kimmela zbog komentara na njezin račun, dok u Sjedinjenim Državama sve glasnija postaje rasprava o slobodi govora, polarizirajućoj retorici i političkom nasilju, piše Al Jazeera.
Melania Trump u ponedjeljak je optužila voditelja emisije Jimmy Kimmel Live! da svojom komedijom produbljuje “političku bolest u Americi”, dva dana nakon što je došlo do pucnjave ispred večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump i njezin suprug.
“Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove kako bi širili mržnju. Kukavica Kimmel skriva se iza ABC-ja jer zna da će ga mreža i dalje štititi”, napisala je prva dama na X-u.
“Dosta je bilo. Vrijeme je da ABC zauzme stav. Koliko će još puta vodstvo ABC-ja omogućavati Kimmelovo odvratno ponašanje na štetu naše zajednice?”
Predsjednik Trump, pak, pozvao je na otpuštanje komičara. “Jimmyja Kimmela Disney i ABC trebaju odmah otpustiti”, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama, spomenuvši ABC-jevu matičnu kompaniju.
Vrlo je neuobičajeno da predsjednik i njegova supruga pozivaju televizijsku mrežu da ukloni komičara s platforme. Prvi amandman Ustava SAD-a zabranjuje vladi cenzuriranje slobode govora.
Pucnjava kasno u subotu dogodila se kada je naoružani napadač pokušao ući u dvoranu u kojoj su bili Trumpovi i visoki dužnosnici. Nakon toga, snimka na kojoj se Kimmel šali na račun Melanie Trump izazvala je ogorčenje među nekim članovima predsjednikove Republikanske stranke.
Na “alternativnoj” večeri dopisnika Bijele kuće u svojoj emisiji u četvrtak, Kimmel je rekao: “Naša prva dama, Melania, ovdje je. Pogledajte Melaniju, tako je lijepa. Gospođo Trump, zračite poput buduće udovice.”
Iako se šala poigravala percepcijom da prva dama često u javnosti izgleda nesretno, Trumpovi pristaše povezali su tu rečenicu s pucnjavom.
Predsjednik Trump opisao ju je kao “odvratan poziv na nasilje”.
Kimmel se također rugao dokumentarcu prve dame, Melania, koji je podbacio na kino-blagajnama i nije naišao na dobar prijem kritičara.
“Želim vam čestitati, gospođo prva damo, na vašem velikom postignuću – prvom nepomičnom filmu na svijetu”, rekao je Kimmel.
Prošle je godine ABC suspendirao Kimmela nakon što je Trumpova administracija zaprijetila mjerama protiv mreže zbog komentara komičara u kojima je sugerirao da je ubojica desničarskog aktivista Charlieja Kirka možda bio republikanac.
“Možemo to riješiti na lakši ili na teži način”, rekao je tada Brendan Carr, čelnik američke Savezne komisije za komunikacije (FCC).
“Te kompanije mogu pronaći načine da promijene ponašanje i poduzmu mjere protiv Kimmela ili će, znate, FCC imati dodatnog posla”, rekao je.
