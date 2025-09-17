Oglas

EVOLUCIJA OBRANE

FT: EU gradi "zid dronova" uz pomoć ukrajinske tehnologije

N1 Info
17. ruj. 2025. 14:27
dronovi, napad
SERGEI SUPINSKY / AFP

Europska unija žuri uložiti milijarde eura u izgradnju "zida od dronova" s provjerenim ukrajinskim tehnologijama nakon što su ruski dronovi narušili zračni prostor NATO-a.

Upad ruskih dronova u poljski i rumunjski zračni prostor još jednom je u fokus stavio ovisnost NATO-a o skupim sustavima presretanja kako bi se suprotstavili relativno jeftinim dronovima – ranjivost koju Rusija može nastaviti iskorištavati.

Von der Leyen pozvala na izgradnju "zida"

Financial Times je izvijestio da je, kako bi popunio ovu prazninu, Bruxelles pozvao glavne gradove država članica da koriste sredstva EU i zajednički nabave sustave koji su se pokazali učinkovitima u Ukrajini, kako prenosi Ukrajinska pravda.

  1. rujna, samo nekoliko sati nakon što su NATO-ovi zrakoplovi oborili nekoliko od otprilike 19 dronova koliko ih je narušio poljski zračni prostor, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europa mora "izgraditi zid dronova" na svojoj istočnoj granici.

Rekla je da će zid biti "europska sposobnost razvijena zajedno, raspoređena zajedno i održavana zajedno tako da može reagirati u stvarnom vremenu".

Savez dronova

Von der Leyen je također napomenula da će EU sklopiti "savez dronova" s Kijevom, uz potporu od 6 milijardi eura financiranja, kako bi "ukrajinsku domišljatost transformirali u prednost na bojnom polju i u zajedničku industrijalizaciju".

U međuvremenu, Poljska, baltičke države i Finska najavile su planove za jačanje svojih granica. Međutim, dužnosnici upozoravaju da će takvi napori biti učinkoviti samo ako su ujedinjeni i temeljeni na zajedničkim, potpuno integriranim tehnologijama.

Istočna straža kao rješenje za fragmentirani europski obrambeni sustav

Jedan dužnosnik EU rekao je za FT da je "europski obrambeni stav previše fragmentiran, ali ovo konkretno područje je mjesto gdje zaista trebamo vidjeti puno više koordinacije. Ne možete imati jednu [prvu crtu] državu koja radi jedno na svojoj granici i drugu koja radi nešto sasvim drugo."

FT dodaje da je NATO, kako bi premostio jaz uz stjecanje novih obrambenih sustava, pokrenuo misiju protuzračne obrane poznatu kao Istočna straža. Ona uključuje raspoređivanje borbenih zrakoplova, brodova i izviđačkih sustava duž istočnog boka, od Finske do Bugarske.

Kijev pionir u isplativim načinima obrane

Financial Times također je podsjetio čitatelje da iako se Kijev oslanja na zapadne partnere za sustave protuzračne obrane za obaranje projektila, "pionir je u isplativim načinima suočavanja s ruskim jurišnim dronovima".

Značajno je da je ukrajinski ministar obrane Denys Šmyhal nedavno najavio da će UK proizvoditi dronove presretače razvijene u Ukrajini. Prvo, postoje planovi za proizvodnju početne serije od 1000 dronova, a svi su namijenjeni isporuci Ukrajini.

Krajem kolovoza objavljeno je da je ukrajinsko Ministarstvo obrane odobrilo više od 25 modela ukrajinskih sustava presretačkih bespilotnih letjelica za upotrebu u vojnim jedinicama.

Teme
Denys Šmyhal dronovi europska obrana istočna straža obrana rat u ukrajini savez dronova ursula von der leyen

