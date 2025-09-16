Poljski predsjednik putuje u Berlin. Tražit će ratnu odštetu

Očekuje se da će jedna od tema razgovora biti poljski zahtjev za reparacijama za štetu koja je nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata. Glasnogovornik Nawrockog, bivšeg ravnatelja Instituta nacionalnog sjećanja (IPN), odgovornog za procesuiranje nacističkih i komunističkih zločina, najavio je da će se predsjednik "svakako pozabaviti" ovim pitanjem.