Ogromne gužve

"Najljepši božićni sajam na svijetu" razljutio lokalce: "Situacija je postala neizdrživa"

N1 Info
17. pro. 2025. 07:57
Visitors walk at the Christmas Market outside Vienna's City Hall, Austria, on November 14, 2023. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Joe Klamar / AFP

Advent u Beču, koji se često naziva "najljepšim božićnim sajmom na svijetu“, posljednjih dana izaziva brojne rasprave na društvenim mrežama.

Kao i svake godine, i ove zime brojni božićni sajmovi privlače milijune posjetitelja. Među njima je i, prema američkom informativnom kanalu CNN-u, najljepši božićni sajam na svijetu – bečki Christkindlmarkt na Rathausplatzu, piše Heute.

No upravo te goleme gužve sada su izazvale negodovanje na društvenim mrežama. "Kad za vikend dođeš u Beč i sa sobom dovedeš pola Europe“, komentirala je jedna posjetiteljica na TikToku. U pozadini se vide zbijene mase ljudi ispred bečke Gradske vijećnice, zbog kojih je od ugodne adventske atmosfere ostalo vrlo malo.

@katejosovik Everyone’s invited ✨ #vienna #christmasmarket #rathaus ♬ FLUTE SOMEONE IN MEMORY - FELIS TIGRIS

Ogorčeni i razočarani Bečani

"Za nekoga tko je rođen i odrastao u Beču ovo je jako depresivno – u vlastitom gradu više ne mogu otići ni na jedan božićni sajam“, napisala je jedna Bečanka. Time je sažela osjećaje mnogih stanovnika grada, koji smatraju da je situacija postala „zaista neizdrživa“.

To ne vrijedi samo za one koji traže predblagdanski ugođaj, nego i za one koji „dvaput dnevno moraju prolaziti kroz tu gužvu“. „Blago rečeno, nisam oduševljen“, kaže jedan Bečanin.

A tram passes outside of the Christmas market outside of the Vienna’s City Hall in Vienna, Austria on November 27, 2025. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Joe Klamar / AFP

Mala utjeha mogla bi biti činjenica da je „tako posvuda u svijetu“, kako je komentirao jedan korisnik. Druga osoba pak nudi savjete kako izbjeći najveće gužve, a ipak posjetiti božićni sajam u Beču: „Postoje i manji božićni sajmovi u Beču koji nisu toliko prenapučeni, a svejedno su predivni – primjerice Spittelberg.“ No odmah mu je drugi Bečanin proturječio: „Spittelberg je najljepši, ali jednako tako i prepun. Doista, osobito navečer i vikendom, posjetitelje kroz uske ulice tog adventskog sajma doslovno nose rijeke ljudi. "

Advent u Beču Austrija Beč Božić advent

