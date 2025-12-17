"Najljepši božićni sajam na svijetu" razljutio lokalce: "Situacija je postala neizdrživa"

Mala utjeha mogla bi biti činjenica da je „tako posvuda u svijetu“, kako je komentirao jedan korisnik. Druga osoba pak nudi savjete kako izbjeći najveće gužve, a ipak posjetiti božićni sajam u Beču: „Postoje i manji božićni sajmovi u Beču koji nisu toliko prenapučeni, a svejedno su predivni – primjerice Spittelberg.“ No odmah mu je drugi Bečanin proturječio: „Spittelberg je najljepši, ali jednako tako i prepun. Doista, osobito navečer i vikendom, posjetitelje kroz uske ulice tog adventskog sajma doslovno nose rijeke ljudi. "