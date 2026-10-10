Najmanje osam poginulih, uključujući troje djece, u ruskim napadima na Zaporižja

"Broj poginulih u zračnim napadima na Zaporižja porastao je na osam. Među njima je troje djece", rekao je Ivan Fedorov, supredsjedatelj Vijeća za obranu regije Zaporižja, dodavši da je u napadu ozlijeđeno najmanje 16 osoba, a 12 ih se vodi kao nestale.