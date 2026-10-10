Novi smrtonosni udar
Najmanje osam poginulih, uključujući troje djece, u ruskim napadima na Zaporižja
U ruskim napadima na grad Zaporižja na jugoistoku Ukrajine, izvedenima rano u subotu, poginulo je najmanje osam osoba, uključujući troje djece, prema navodima ukrajinskih vlasti.
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"Broj poginulih u zračnim napadima na Zaporižja porastao je na osam. Među njima je troje djece", rekao je Ivan Fedorov, supredsjedatelj Vijeća za obranu regije Zaporižja, dodavši da je u napadu ozlijeđeno najmanje 16 osoba, a 12 ih se vodi kao nestale.
Raniji podaci nacionalne policije i regionalne vojne uprave Zaporižja govorili su o sedam poginulih u najnovijim napadima na istoimeno regionalno središte, smješteno tek nekoliko desetaka kilometara od bojišnice.
"Rano jutros ruske snage izbacile su pet navođenih zračnih bombi na stambena područja regionalnog središta (Zaporižja). Dvije su pogodile stambene zgrade", navodi se u priopćenju nacionalne policije.
Ukrajinske službe za hitne intervencije izvlačile su ljude iz ruševina, izvijestio je novinar agencije AFP s mjesta događaja.
Rusija je posljednjih mjeseci pojačala napade na ukrajinski teritorij, što je dovelo do sve većeg broja civilnih žrtava.
U međuvremenu, diplomatski napori uz posredovanje SAD-a za okončanje ruske invazije na Ukrajinu koja traje već četvrtu godinu zasad nisu dali rezultate.
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