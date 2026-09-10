nužna prilagodba
Najplaćeniji političar na svijetu dobit će povišicu od milijun dolara
Singapurski ministri već su među najplaćenijim političarima na svijetu, a premijer Lawrence Wong zarađuje više od četiri puta više od godišnje predsjedničke plaće američkog predsjednika Donalda Trumpa.
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Sada će Wong dobiti povišicu od milijun dolara, nakon što je bogati grad-država prvi put u 15 godina odlučio znatno povećati plaće ministrima.
Objavljujući povećanje plaća u parlamentu u utorak, singapurski čelnik rekao je da je prilagodba nužna kako bi se privukli kvalitetni kadrovi u javnu službu, osobito zato što se posljednjih godina povećao jaz između primanja političkih čelnika i rukovoditelja u privatnom sektoru, piše CNN.
Wongova godišnja primanja porast će za gotovo 64 posto, s 2,2 milijuna singapurskih dolara (1,7 milijuna američkih dolara) na 3,6 milijuna singapurskih dolara (2,8 milijuna američkih dolara), dok će ostali ministri dobiti povećanja do devet posto. Wong je obećao da će povećanje svoje plaće tijekom pet godina donirati u dobrotvorne svrhe.
Ova država jugoistočne Azije već dugo opravdava visoke plaće političara kao važnu mjeru za suzbijanje korupcije, koja je raširena u nekim susjednim zemljama.
Singapur je zauzeo treće mjesto na Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2025. godinu, kojim se mjeri percipirana razina korupcije u javnom sektoru. Za usporedbu, Sjedinjene Američke Države zauzele su 29. mjesto.
Objava je izazvala negativne reakcije na društvenim mrežama u zemlji u kojoj su visoke ministarske plaće osjetljiva tema, a prosječni mjesečni prihod prošle je godine iznosio 5775 singapurskih dolara (4500 američkih dolara).
„S obzirom na gospodarsku neizvjesnost i nadolazeće tehnološke promjene na radnim mjestima, ova bi objava mogla djelovati kao da vlast nema osjećaja za trenutak ili čak kao da služi vlastitim interesima“, rekao je Eugene Tan, politički analitičar i izvanredni profesor prava na Singapore Management Universityju.
Tan je dodao da, iako većina Singapuraca razumije da se ministarske plaće ne mogu mjeriti s najvišim primanjima u privatnom sektoru, i dalje teško prihvaćaju činjenicu da njihovi politički čelnici zarađuju tako velike iznose.
Čak i prije povećanja, Wongova je plaća bila znatno viša od 400.000 dolara koliko američki predsjednik godišnje prima prije oporezivanja, a daleko je premašivala i primanja drugog najplaćenijeg čelnika, šefa izvršne vlasti Hong Konga Johna Leeja, koji godišnje zarađuje 719.000 dolara.
Wong je priznao da je riječ o „teškom i emotivnom pitanju“ koje će biti pod povećalom javnosti.
„Ne možemo izbjegavati ovo pitanje samo zato što je politički teško, a ovdje nije riječ samo o plaći“, rekao je Wong u utorak.
„U konačnici, riječ je o tome hoće li Singapur i dalje imati kvalitetno političko vodstvo koje nam je potrebno kako bismo vodili zemlju naprijed i dobro služili Singapurcima u godinama koje dolaze.“
Wongova vladajuća Stranka narodnog djelovanja (People's Action Party) neprekidno je na vlasti od 1959. godine. Stranka često dobiva pohvale zbog toga što je ovu malu državu usmjerila prema gospodarskom prosperitetu, ali je istodobno kritizirana zbog gušenja neistomišljenika.
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