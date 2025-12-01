Nakon razgovora s Amerikancima, Zelenski upozorava: Ostaju neka teška pitanja

Kijev i njegovi europski saveznici vrše pritisak na Washington da izmijeni predloženi američki mirovni plan koji je u početku podržavao glavne ruske zahtjeve: da se Ukrajina odrekne većeg teritorija, smanji veličinu svoje vojske, odustane od ambicije pridruživanja NATO-u te da joj se zabrani ulazak zapadnih snaga na njezin teritorij.