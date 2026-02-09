Njemačka proizvela manje struje iz energije vjetra nego lani, evo i zašto

Kapaciteti vjetroelektrana u Njemačkoj prošireni su u 2025., ali proizvodnja struje smanjena je u odnosu na 2024. zbog slabijeg vjetra, pokazali su u ponedjeljak preliminarni podaci operatera mreža TenneT Germany.
Oglas
Vjetroelektrane na kopnu i na moru proizvele su lani ukupno 132,6 teravatsati električne energije, oko četiri posto manje nego u 2024., odgovorili su u kompaniji na upit njemačke novinske agencije dpa.
Ukupno je u Njemačkoj u 2025. proizvedeno 437,6 teravatsati električne energije, kada se uključe svi izvori, pokazali su podaci Savezne agencije za mreže. Smanjena proizvodnja u vjetroelektranama rezultat je nepovoljnih vremenskih uvjeta, napominju u TennetT Germany.
"Vjetar je u 2025. bio tek umjerene snage, osobito na kopnu. U normalnim uvjetima vjetroelektrane bi proizvele znatno više električne energije budući da su njihovi kapaciteti prošireni", objavio je operater elektroenergetskih mreža 50Hertz, koji posluje u regiji Baltičkog mora.
Godina 2023. bila je donijela najsnažniji vjetar u više od 20 godina, dok je 2024. bila oko dugoročnog prosjeka, dodaju. Proizvodnja u vjetroelektranama na moru zadržala se pak na razini iz 2024. godine ili je čak porasla.
Prema podacima TenneT, vjetroelektrane na Sjevernom moru prebacile su prošle godine na obalu ukupno 20,8 teravatsati električne energije, otprilike kao i u 2024. Ta količina struje može pokriti godišnju potrošnju oko 6,5 milijuna njemačkih kućanstava.
U šest vjetroelektrana u Baltičkom moru proizvedeno je pak tijekom 2025. oko 5,4 teravatsati električne energije, otprilike deset posto više nego u godini ranije, pokazuju podaci kompanije 50Hertz. Ta količina pokriva potrošnju grada Leipziga i okolice, napominje dpa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas