putuje u Izrael
Njemački kancelar Merz slavi 70. rođendan, Merkel neće doći na proslavu
Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak slavi 70. rođendan i time je, nakon Konrada Adenauera, prvi njemački kancelar stariji od 70 godina.
„Za mene je današnji dan, radni dan kao i svaki drugi“, rekao je Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) uoči svog jubilarnog rođendana.
„Velika prednost određene životne dobi je ta da čovjek biva opuštenijim i zna odvojiti važno od nevažnog“, dodao je njemački kancelar.
Ulaskom u osmo desetljeće života, Merz je jedan iz uskog kruga kancelara koji dužnost obavljaju i u poodmakloj starosti. No od rekorda svog prethodnika kako na kancelarskoj tako i na poziciji predsjednika CDU-a, Konrada Adenauera, Merz je poprilično udaljen.
Adenauer je 1949. postao kanclar sa 73 godine i na toj poziciji ostao do 87 rođendana.
Nijemcima Merz prestar za kancelara
Većina Nijemca danas ne bi podržala tako starog kancelara. U ispitivanju javnog mnijenja instituta Forsa za TV postaje RTL/ntv, 52 posto ispitanih je izjavilo kako bi bilo bolje da je kancelar mlađi.
Isto ispitivanje kancelaru donosi još jednu lošu vijest: samo 18 posto ispitanih smatra da bi se on trebao kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima 2029.
Upitno je međutim hoće li njegova vlada sastavljena od stranaka demokršćanske Unije CDU/CSU i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) izdržati puno izborno razdoblje. Nesuglasice oko ključnih pitanja od dolaska na vlast početkom svibnja ove godine dovele su do pada popularnosti Merzove vlade.
Da se izbori održavaju sljedeće nedjelje, vlada ne bi imala većinu a Unija CDU/CSU je s 26 posto izjednačena s najjačom oporbenom strankom, desničarskom Alternativom za Njemačku (AfD), pokazuju ankete.
Merkel nije prisutna
No barem bi u utorak poslijepodne Merz mogao na neko vrijeme zaboraviti probleme s kojima se vlada trenutno suočava. Zastupnički klub Unije za svog šefa organizira proslavu u protokolarnoj dvorani Reichstaga.
Očekuje se oko 300 gostiju, koalicijski partner SPD sigurno dolazi, a oporbeni Zeleni i Ljevica su suzdržani. Ljevica baš kao i AfD vjerojatno neće sudjelovati u slavlju s obzirom na to da slavljenik odbija bilo kakvu političku suradnju s te dvije stranke.
I još netko neće prisustvovati slavlju u Bundestagu ali teško da će to slavljeniku pokvariti raspoloženje. Merzova prethodnica Angela Merkel je odsutna zbog „odavno planiranog putovanja u Izrael“, priopćio je njezin ured.
Sudeći po povijesti loših odnosa aktualnog i bivše kancelarke, koja je otvorenim pokazivanjem lošeg mišljenja o Merzu kočila njegove ambicije i tako pridonijela tome da tek sa 70 postane kancelar, Angela Merkel će najviše nedostajati fotoreporterima gladnima svakog susreta vječitih rivala.
Njemačka zastava na poklon
Zastupnički klub Unije će svome šefu pokloniti njemačku zastavu skinutu, uz dozvolu predsjednica Bundestaga i Merzove prijateljice Julie Kloeckner, sa zgrade Reichstaga.
Nakon toga bi Merz ostatak večer trebao provesti u krugu obitelji - supruge, dvije kćeri i unuka koji su za tu priliku došli iz zapadnonjemačkog Sauerlanda, šumovite oblasti sjeveroistočno od Koelna, odakle obitelj Merz vuče svoje korijene.
Friedrich Merz je rođen 11.11.1955. u katoličkom Brilonu, na dan kada u Njemačkoj službeno počinju pokladne svečanosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare