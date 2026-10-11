podatkovni centar
VIDEO / Novi ukrajinski napad na "ruski Google". Nema ozlijeđenih, rad u potpunosti obustavljen
U napadu dronom oštećen je ruski podatkovni centar Yandex istočno od glavnoga grada i poremećen rad tog objekta, objavio je u nedjelju tehnološki div.
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Yandex, koji se često naziva „ruskim Googleom”, upravlja najpopularnijom internetskom tražilicom u zemlji, kao i aplikacijama za naručivanje hrane i taksi usluge, kojima se služe deseci milijuna ljudi.
Napad, treći prijavljeni u roku od tjedan dana, mogao bi upućivati na početak nove kampanje odmazde Kijeva usmjerene na rusku internetsku infrastrukturu, nekoliko tjedana nakon što je Moskva počela napadati podatkovne centre u Ukrajini.
Ukrainian forces launched an overnight attack on Yandex’s data centre in Russia’s Vladimir Region, marking the third such strike on Yandex's data centers. Yandex, known as the “Google of Russia,” offers a wide range of digital services, including the country’s leading search engine. Video by: @Exilenova_plus— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 11, 2026
„Uslijed napada bespilotnom letjelicom oštećena je infrastruktura podatkovnog centra Yandex u Vladimiru”, objavila je tvrtka u obavijesti o prekidu usluga na Telegramu.
U napadu nitko nije ozlijeđen, priopćio je Yandex, dodajući da su hitne službe na mjestu događaja te da tvrtka procjenjuje mogućnosti za ponovnu uspostavu rada.
„Rad podatkovnog centra u potpunosti je obustavljen”, dodala je tvrtka, savjetujući korisnicima da aktiviraju planove za oporavak od problema jer platforma radi u hitnom režimu.
„Preostala konfiguracija resursa smatra se nestabilnom”, priopćila je tvrtka, upozorivši da bi moglo doći i do prekida komunikacije s tehničkom podrškom dok timovi procjenjuju štetu.
U petak je Yandex objavio da je u napadu dronom oštećen podatkovni centar u kaluškoj regiji, zbog čega je nekoliko modula stavljeno izvan funkcije, a pojedine usluge su u prekidu.
Noć prije toga, u napadu je izbio požar u objektu Yandexa u rjazanskoj regiji, što je izazvalo velike prekide u radu koji su pogodili platforme za promet i internetsku trgovinu.
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