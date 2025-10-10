Oglas

PRVA REAKCIJA

Oglasila se Bijela kuća o Nobelovoj nagradi za mir

author
Hina
|
10. lis. 2025. 14:50
afp, donald trump
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bijela kuća u petak je kritizirala odluku odbora za Nobelovu nagradu da nagradu za mir dodijeli venezuelanskoj oporbenoj čelnici umjesto američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Oglas

„Predsjednik Trump nastavit će sklapati mirovne sporazume, okončavati ratove i spašavati živote. Ima srce humanitaraca i nikada se neće roditi netko poput njega, tko je u stanju pomicati planine samom snagom svoje volje", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung na X-u.

"Odbor za Nobel dokazao je da politiku stavlja iznad mira", dodao je.

Trump nije krio da želi nagradu i ovog je tjedna objavio prekid vatre i sporazum o taocima kako bi se okončao rat u Gazi.

Republikanski predsjednik još nije komentirao odluku o Nobelovoj nagradi, ali je u petak ujutro na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu objavio tri videa koji ga slave zbog sporazuma o Gazi.

Teme
Bijela kuća Nobelova nagrada Nobelova nagrada za mir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (11)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (11)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ